Ballon d’Or France Football 2022 : les lauréats ont-t-ils fuité ?

La cérémonie du Ballon d’Or France Football 2022 aura lieu ce soir. Mais la presse espagnole a d’ores et déjà fuité, en exclusivité, les noms de quelques lauréats.

Le théâtre du Châtelet à Paris abritera ce soir la cérémonie du Ballon d’Or France Football 2022. C’est le moment que tous les amoureux du ballon rond du monde entier l’attendent avec impatience. Ils sont curieux de connaitre l’identité des lauréats.

Les festivités commenceront plus tôt dans la journée. En effet, la chaine « L’Equipe » commencera à dérouler le classement à 16h30. A partir de 19h05, c’est l’heure du tapis rouge avec l’arrivée des invités sur place. La cérémonie sera également suivre en live commenté sur le site et l’appli RMC Sport à partir de 20h30.

C’est Didier Drogba et Sandy Heribert qui animeront la cérémonie. Ils dévoileront ensuite le nom du vainqueur final à l’issue de la cérémonie. Ils annonceront également le vainqueur du Trophée Kopa (meilleur espoir), du Trophée Yachine (meilleur gardien de but ), du Trophée Müller (meilleur buteur), du Ballon d’Or féminin et de la meilleure équipe de l’année.

Benzema Ballon d’Or, Courtois meilleur gardien de but et Gavi meilleur jeune ?

Visiblement, il ne devrait y avoir un grand suspense sur celui qui succèdera à Lionel Messi au palmarès du Ballon d’Or France Football. En effet, le trophée semble promis à l’attaquant du Réal Madrid et de l’équipe de France Karim Benzema. Le journal espagnol « Marca » confirme que KB9 va être sacré ce soir à Paris. Il succèdera aussi à Zinedine Zidane, dernier Français sacré en 1998.

Le journal espagnol a également dévoilé d’autres lauréats. Il s’agit du gardien de but du Réal Madrid Thibaut Courtois, qui va hériter du trophée Yachine ( meilleur gardien de but) et du jeune milieu de terrain du FC Barcelone Gavi, qui sera sacré meilleur jeune.

Les 30 nommés au Ballon d’or masculin

Thibaut Courtois, Mohamed Salah, Rafael Leao, Joshua Kimmich, Christopher Nkunku, Trent Alexander-Arnold, Vinicius Jr, Bernardo Silva, Luiz Diaz, Robert Lewandowski, Riyad Mahrez, Casemiro, Heung-min Son, Fabinho, Karim Benzema, Mike Maignan, Harry Kane, Darwin Nunez, Phil Foden, Sadio Mané, Sébastien Haller, Luka Modric, Antonio Rüdiger, Cristiano Ronaldo, Kevin de Bruyne, Dusan Vlahovic, Virgil van Dijk, Joao Cancelo, Kylian Mbappé, Erling Haaland.

Les 10 nommés au Trophée Kopa

Karim Adeyemi, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Gavi, Ryan Gravenberch, Josko Gvardiol, Nuno Mendes, Jamal Musiala, Bukayo Saka, Florian Wirtz.

Les 10 nommés au Trophée Yachine

Alisson Becker, Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Ederson, Hugo Lloris, Mike Maignan, Edouard Mendy, Manuel Neuer, Jan Oblak, Kevin Trapp.

Les 20 nommées au Ballon d’or féminin

Selma Bacha, Fridolina Rolfo, Vivianne Miedema, Lucy Bronze, Sam Kerr, Christiane Endler, Lena Oberdorf, Kadidiatou Diani, Catarina Macario, Alexia Putellas, Alexandra Popp, Aitana Bonmati, Wendie Renard, Alex Morgan, Beth Mead, Asisat Oshoala, Marie-Antoinette Katoto, Millie Bright, Trinity Rodman, Ada Hegerberg.