Ballon d’Or africain 2023 : Ounas et Chaïbi voient bien Mahrez sacré à Marrakech

Adam Ounas et Farès Chaïbi se sont exprimés cet après-midi devant les médias en zone mixte. Les deux joueurs parlent des ambitions de la sélection nationale et évoquent la nomination de Riyad Mahrez pour le Ballon d’Or africain de l’édition 2023.

Comme à l’accoutumée avant le début d’entrainement de chaque stage, la cellule de communication de la FAF organise une zone mixte. Cet après-midi, c’est Adam Ounas et Farès Chaïbi qui se sont exprimés devant les médias algériens.

De retour en sélection après une longue absence, en raison des blessures à répétition dont il a été victime, Ounas se dit content d’effectuer son come-back en sélection. « Je suis content de faire mon retour. Je ferai en sorte de faire partie de la liste des joueurs retenus pour la CAN-2023 ». Et d’ajouter : « Nous sommes déterminés d’entamer en force les éliminatoires de la Coupe du Monde-2022. On a à cœur de se qualifier pour le Mondial qui sera une première pour certains joueurs, dont moi ».

Quant à Chaibi, il dira : « Les éliminatoires de la CM-2026 s’annoncent longues et on va les gérer match par match. Certes, on jouera deux matchs en l’espace de trois jours, dont un long déplacement au Mozambique, mais on est des joueurs professionnels, on doit s’adapter à toutes les situations ».

Il affirme également que lui et ses coéquipiers sont « ambitieux pour aller chercher le trophée africain en Côte d’Ivoire. L’Algérie fait partie des grandes nations de football et je pense que tous les moyens sont réunis pour faire une bonne CAN et faire oublier les Algériens la déconvenue de la dernière édition au Cameroun ».

Mahrez sacré Ballon d’Or africain ? Ce serait mérité, selon Ounas et Chaibi

Par ailleurs, Adam Ounas et Farès Chaïbi ont été interrogés à propos de la nomination de Riyad Mahez pour le Ballon d’Or africain de l’année 2023. Ils voient bien le capitaine de la sélection nationale s’offrir cette distinction personnelle de marque.

« Je pense que Mahrez mérite largement de gagner le Ballon d’Or africain après son triplé avec Manchester City. Il a fait une saison beaucoup mieux que certains joueurs africains, comme Mohamed Salah et Sadio Mané ». Dira Ounas.

« Riyad, c’est la légende du football algérien. C’est l’un des plus grands joueurs de l’histoire du continent africain. À chaque fois qu’il jouait lors de la saison dernière, il se montrait décisif. Ses statistiques et son triplé avec Manchester City le mettent en pole position pour s’offrir le Ballon d’Or Africain ». Dira Chaïbi.