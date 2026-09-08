Ballon d’Or 2026 : Maza nommé pour ce prix

Le football algérien tient une nouvelle raison de bomber le torse. Ibrahim Maza vient d’être retenu dans la liste des dix joueurs en lice pour le titre de jeune talent de l’année, une distinction qui récompense les espoirs les plus aboutis du continent. Le milieu offensif arrive au bout d’un exercice où il a franchi plusieurs paliers, sur le terrain comme dans la gestion de sa carrière.

Maza dans le cercle très fermé des dix nommés

La nomination de Maza ne doit rien au hasard. Les observateurs européens ont retenu un profil rare : une technique soignée, un vrai talent pour éliminer en un contre un et une capacité à respirer dans les couloirs étroits, là où la plupart des jeunes joueurs s’étouffent. Autant de qualités qui font aujourd’hui du natif de Berlin l’un des créateurs les plus suivis d’Allemagne.

Cette nomination possède une valeur symbolique forte pour les Verts. Rares sont les binationaux formés outre-Rhin à atteindre ce niveau de reconnaissance avant même d’avoir soufflé leurs vingt-et-une bougies. Elle confirme surtout que le choix de l’Algérie, loin de freiner une carrière, n’a rien coûté à sa progression.

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Le transfert au Bayer Leverkusen a changé la dimension de Maza

Il faut dire que son arrivée chez le club rhénan constitue le tournant majeur de sa saison. Passer d’un rôle de patron offensif dans une équipe modeste à celui de jeune pousse dans un vestiaire habitué au haut de tableau exigeait un temps d’adaptation. Maza l’a réduit au minimum, en s’appuyant sur sa lecture du jeu.

Rien ne lui a pourtant été offert. La concurrence interne a été rude, notamment avec Kerim Alajbegovic, lui aussi cité parmi les meilleurs espoirs avant de poser ses valises à la Juventus Turin. Ce duel quotidien à l’entraînement a servi de révélateur, obligeant l’Algérien à hausser son exigence semaine après semaine.

Ce parcours contraste avec celui de nombreux jeunes talents algériens contraints de composer avec des projets moins ambitieux, à l’image de ces pépites courtisées par le Qatar dans le cadre d’un vaste plan de naturalisation, un dossier révélé en mars dernier.

Avenir radieux pour la pépite algérienne

Pour la sélection, cette reconnaissance tombe à point nommé. Le renouvellement engagé depuis plusieurs mois, avec l’arrivée de nouveaux visages lors du rassemblement de mars, visait précisément à installer une génération capable de tenir le rythme des grands rendez-vous. Maza en représente l’un des piliers naturels.

Son profil apporte une solution que les Verts cherchaient depuis longtemps : un joueur capable de casser une ligne à lui seul face aux blocs bas. Ces qualités ont pesé lors du Mondial, une compétition abordée avec une liste dévoilée tardivement avant le choc face à l’Argentine en mai.

Reste désormais à transformer l’essai. Une saison brillante ne fait pas une carrière, et le championnat allemand ne pardonne aucun relâchement. Mais à ce stade, Ibrahim Maza a déjà démontré qu’il appartenait au très haut niveau, et les prochains mois diront s’il peut franchir un cap supplémentaire.

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