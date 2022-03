Ballon d’Or 2022 : des changements au Menu

Le magazine français France Football annonce quatre changements majeurs dans l’attribution de la plus prestigieuse des récompenses individuelles, le Ballon d’Or. Après s’être détaché de la FIFA, le magazine français continue son entreprise de rendre ce trophée plus adapté aux prestations des joueurs.

Critiqué quasiment à chaque fin d’événement, France Football lance des changements « historiques » qui auront l’effet d’une bombe dans le monde du ballon rond. « La prochaine édition prendra donc en compte l’intégralité de la saison 2021-22 qui se terminera avec l’Euro féminin (6-31 juillet 2022). La Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre 2022) intègrera en revanche l’édition du Ballon d’Or 2023″ lit-on dans l’article publié par le journal français l’équipe en ce qui concerne le premier changement. En suite, le magazine voit « Que le Ballon d’Or débute dès l’élaboration des fameuses listes de nommés (trente pour les hommes, vingt pour les femmes et dix pour les Trophées Yachine et Kopa), il a été décidé de renforcer cette étape essentielle. Afin de présenter une sélection de prétendants la plus juste, indiscutable et pertinente possible, a-t-on acté de faire évoluer le process qui, jusqu’alors, impliquait surtout la rédaction de France Football. Aux listes des journalistes de FF (et de L’Équipe) viendront désormais s’ajouter celles de l’ambassadeur du BO Didier Drogba (pour le BO hommes et les Trophées Yachine et Kopa) ainsi que celle du votant qui se sera montré le plus perspicace lors de l’édition précédente » dit l’équipe.

Le troisième changement touchera le nombre des pays qui auront le droit de vote lors des prochaines éditions du BO « Comme il n’est pas question d’abandonner le principe démocratique fondateur (toutes les voix se valent, quel que soit le pays), l’idée est donc de circonscrire le jury à une « élite », à de vrais connaisseurs. Ainsi, seuls les représentants des cent premiers pays au classement FIFA (et les cinquante pour les femmes) seront « qualifiés » pour voter. Un resserrement qui renforce le niveau d’expertise et limite-les (rares) votes fantaisistes. Ce qui sera perdu en pittoresque sera gagné en légitimité et en fiabilité ».

Dans sa volonté d’éclaircir davantage les critères d’attribution de sa récompense, France Football dit : « Puisque le football reste malgré tout un sport collectif, le critère numéro 2 s’intéressera aux performances collectives et au palmarès accumulés au cours de la saison. Enfin, le critère numéro 3 concernera la classe du joueur et son sens du fair-play. Parce que l’exemplarité compte aussi. Les plus attentifs auront remarqué la disparition du critère « carrière du joueur ». Une manière de considérer la course au Ballon d’Or comme une compétition ouverte, et non comme une chasse gardée ». Ajoute le célèbre journal français.

Un récapitulatif pour mieux comprendre les changements

La mise à jour des critères d’attribution du Ballon D’Or englobe 4 points :

Un changement de calendrier : le Ballon d’Or sera une récompense qui prend en compte la prestation des joueurs lors d’une saison et non pas au long de l’année civile (car ce point faisait toujours jaser et créait l’amalgame, une année civile comporte deux parties de deux saisons différentes).

Plus de spécialistes : pour les trophées individuels qui accompagnent le Ballon d’Or, des spécialistes plus « spécialisés » seront juges du titre du meilleur gardien où de meilleur but de l’année.

100 pays seulement : désormais, seuls les 100 pays du classement FIFA auront le droit de vote dans les différents trophées de France Football. Auparavant, tout le monde avait ce droit.

Bien jugé le joueur : les prochaines éditions du Ballon d’Or prendront en compte la performance du joueur individuellement et collectivement. Ces dernières seront davantage valorisées pour garder la vraie identité du sport collectif.