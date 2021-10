Ballon d’Or 2021 : Belloumi tranche entre Salah et Mahrez

Le Ballon d’Or, un prestigieux trophée qui se donne chaque année, au meilleur footballeur dans le monde. Pour cette année, 30 joueurs lauréats figurent sur la liste du Ballon d’Or 2021, dévoilée le 08 octobre dernier.

Parmi les noms qui y figurent, il y a celui du capitaine des Fennecs, Riyad Mahrez. Le nom de l’attaquant algérien, joueur de Manchester City et star de l’équipe nationale algérienne de football, côtoie ceux de Christiano Ronaldo, de Messi, de Benzema et de plusieurs autres grands noms du Football mondial.

Il convient également d’indiquer que le Ballon d’Or 2021 est sur sa 65ᵉ édition, dont l’annonce officielle du vainqueur est prévue pour le 29 novembre prochain.

Belloumi nomme Mahrez et Mané et exclut Salah

En effet, l’ancienne star du football algérien Lakhdar Belloumi s’est exprimé sur la concurrence entre le trio Riyad Mahrez, Mohamed Salah et Sadio Mané, pour remporter le Ballon d’Or 2021. Ce dernier a nominé Mahrez ainsi que le Sénégalais Mané, tandis qu’il a exclu l’Égyptien Mohamed Salah.

Lors de ses déclarations sur le programme médiatique « win win », aujourd’hui jeudi 21 octobre, Belloumi a révélé : » Mahrez et Mané sont de grands joueurs et techniquement talentueux. Et ne pas désigner Mohamed Salah, ce n’est pas sous-estimer ses capacités, mais techniquement j’aime regarder Mané et Mahrez « .

Il a ajouté à ce propos : » en tant qu’Algérien, j’espère que Mahrez remportera le Ballon d’Or de cette année. Il est un excellent joueur. Il joue avec une haute performance avec les Verts, ainsi qu’avec son club Manchester City « .

Par ailleurs, l’ex-international algérien Lakhdar Belloumi a exprimé un grand optimisme quant à la qualification des hommes de Djamel Belmadi à la Coupe du Monde 2022 au Qatar.