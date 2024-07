Baleària : traversées fréquentes vers l’Algérie, prix avantageux et offre exclusive

De plus en plus de touristes tentent l’aventure de passer l’été en Algérie, loin de la foule, et de profiter de ses montagnes, ses vallées, mais aussi des plaines algériennes. Pour permettre à ses voyageurs de profiter pleinement de leurs vacances, Baleària annonce le renforcement de son programme de traversées vers l’Algérie.

En plus de l’ajout un voyage supplémentaire à son programme de traversées vers l’Algérie, le transporteur maritime annonce une nouvelle promotion pour ses billets de voyage à destination de Mostaganem.

Traversées Valence – Mostaganem : Baleària booste son programme avec un voyage supplémentaire

En effet, Baleària revient dans une nouvelle annonce pour faire part de l’ajout d’une traversée supplémentaire, au départ de Valence, l’une des villes les plus célèbres de l’Espagne, vers le Port de Mostaganem, En Algérie. Désormais, les passagers de la compagnie disposent d’un choix de trois traversées par semaine, programmées pour tous les lundis, jeudis et samedis. Et ce, jusqu’au 28 septembre 2024.

La compagnie maritime espagnole a aussi lancé les ventes sur son programme d’après saison. À partir du 5 octobre jusqu’au 28 décembre, Baleària prévoit d’assurer la desserte de l’Algérie à raison d’une traversée par semaine, programmée pour tous les samedis.

Voyager en ferry vers l’Algérie : une réduction allant jusqu’à 20 %

Par ailleurs, le transport maritime fait profiter ses passagers d’une nouvelle offre exclusive, sur les voyages à destination de l’Algérie. En effet, Baleària offre jusqu’à 20% de réduction sur ses voyages, grâce au code promo “Algérie20”.

Cette nouvelle offre est valable pour les trajets, en aller-retour, avec ou sans véhicule, précise la compagnie. La promotion est valable jusqu’au 22 juillet 2024 et pour les voyages programmés jusqu’au 30 septembre 2023. En revanche, Baleària informe que ces tarifs promotionnels ne s’appliquent pas sur les voyages au départ de Mostaganem vers Valence, programmés entre le 16 août et le 3 septembre 2024. Elle ne s’applique pas sur les réservations d’Open retour.

Baleària appelle ses clients à réserver dès maintenant et à profiter du nombre de places restantes. Les modifications sont possibles sous réserve d’une différence de prix. Rappelons, le transporteur maritime propose aussi à ses voyageurs vers l’Algérie de profiter d’un voyage en cabine au prix d’un siège. Autrement dit, la réservation d’une cabine se fait sans frais supplémentaires.

