Voyages Espagne – Algérie : Baleària élargit son réseau avec deux nouvelles lignes

Bonne nouvelle pour les voyageurs entre l’Espagne et l’Algérie ! La compagnie maritime espagnole Baleària renforce son réseau en Méditerranée avec l’ouverture de deux nouvelles liaisons stratégiques au départ du port d’Almería. Reliant directement les ports algériens d’Oran et de Ghazaouet, ces traversées portent désormais à sept le nombre total de lignes opérées par le transporteur entre les deux rives.

Opérationnelles depuis dimanche 15 novembre, ces nouvelles liaisons répondent à une demande croissante. À travers cette initiative, Baleària affiche clairement son ambition : multiplier les alternatives de transport et faciliter l’accès à l’Algérie par voie maritime pour les passagers.

Jusqu’ici, le réseau de la compagnie s’articulait uniquement autour des ports de Valence et de Barcelone, reliant plusieurs grandes villes algériennes telles qu’Alger, Oran et Mostaganem. L’intégration d’Almería marque une nouvelle étape : les passagers bénéficient désormais de trois points de départ stratégiques depuis l’Espagne.

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Des traversées déjà ouvertes à la réservation jusqu’à fin janvier 2027

Les passagers peuvent d’ores et déjà réserver leurs billets pour les lignes Almería – Oran et Almería – Ghazaouet directement sur le site officiel de Baleària. La billetterie est actuellement ouverte pour tous les départs programmés jusqu’au 29 janvier 2027, avant le lancement prochain des ventes dédiées à la saison estivale.

Côté tarifs, Baleària accompagne le lancement de ces deux nouvelles liaisons avec une offre promotionnelle attractive, affichée à partir de 200 euros, véhicule inclus.

Ces offres promotionnelles s’étendent également aux autres liaisons maritimes opérées entre l’Espagne et l’Algérie. Au départ de Valence, les billets sont accessibles dès 205 euros vers Alger, 218 euros vers Oran et 230 euros vers Mostaganem. Pour les voyageurs embarquant depuis Barcelone à destination d’Alger, les tarifs débutent à 235 euros.

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Un réseau désormais fort de sept lignes entre l’Espagne et l’Algérie

Avec l’ajout de ces deux nouveaux itinéraires, le réseau de Baleària entre l’Espagne et l’Algérie s’articule désormais autour de sept lignes régulières : Valence – Mostaganem, Valence – Alger, Valence – Oran, Barcelone – Alger, Barcelone – Oran, ainsi que les nouvelles traversées Almería – Ghazaouet et Almería – Oran.

Cette expansion stratégique permet à Baleària d’élargir sa couverture sur le littoral algérien, tout en offrant aux voyageurs de nouvelles options d’embarquement directement depuis le sud de l’Espagne.

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