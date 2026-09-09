Baleària renforce ses liaisons vers l’Algérie : 2 nouvelles lignes et des billets dès 200 €

Excellente nouvelle pour les voyageurs et la communauté algérienne à l’étranger ! Dans la foulée du prolongement de ses traversées pour la saison automne-hiver, la compagnie espagnole Baleària passe à la vitesse supérieure. Le transporteur maritime vient d’officialiser le lancement de deux nouvelles liaisons entre l’Espagne et l’Algérie.

Une expansion majeure qui promet plus de flexibilité, de disponibilités et de traversées au meilleur prix pour relier les deux rives de la Méditerranée.

Baleària, principale concurrente d’Algérie Ferries sur les lignes ibériques, renforce nettement sa desserte de l’Algérie. La compagnie ajoute à son programme des traversées depuis le port d’Almería à destination d’Oran et de Ghazaouet. Avec cette extension stratégique, le transporteur porte désormais à sept le nombre total de ses lignes maritimes reliant l’Espagne au territoire algérien.

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Baleària ouvre deux nouvelles lignes vers l’Algérie

Dans son communiqué, la compagnie espagnole précise : « Vous avez désormais encore plus de possibilités pour voyager entre l’Espagne et l’Algérie. Découvrez nos nouvelles lignes Almería – Oran et Almería – Ghazaouet et choisissez la ligne qui correspond le mieux à vos projets ».

Selon le système de réservation en ligne de Baleària, ces deux nouveaux trajets seront exploités à un rythme de quatre à cinq traversées par semaine. Dans le détail, la ligne Almería – Oran sera opérée tous les mardis, comptabilisant trois départs en septembre, quatre par mois en octobre et novembre, cinq en décembre, puis quatre en janvier 2027, date qui clôturera l’actuel calendrier de la compagnie.

Concernant la liaison Almería – Ghazaouet, assurée chaque vendredi, le transporteur espagnol prévoit trois traversées en septembre, cinq en octobre, quatre en novembre, quatre en décembre et enfin cinq pour le mois de janvier 2027.

Baleària casse les prix avec une offre billet + voiture à dès 200 € !

À noter que les réservations pour l’ensemble du réseau de la compagnie espagnole vers l’Algérie sont accessibles jusqu’à la fin du mois de janvier prochain. Par ailleurs, Baleària propose une promotion de lancement sur ses deux nouvelles liaisons, Almería – Oran et Almería – Ghazaouet, avec des tarifs de départ fixés à 200 euros comprenant un fauteuil et le transport d’un véhicule.

Du côté des autres liaisons, les tarifs de départ incluant les mêmes prestations s’élèvent à 218 euros pour la ligne Valence – Alger, 230 euros pour Valence – Oran et 235 euros au départ de Barcelone vers la capitale algérienne.

Précision importante : ces montants correspondent aux prix d’entrée de gamme. Le tarif définitif évoluera à la hausse en fonction de la sélection de prestations optionnelles lors de l’achat.

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