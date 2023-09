Baleària met en promotion ses billets de voyage vers l’Algérie

Bien que la saison estivale touche déjà à sa fin, ce n’est toujours pas trop tard d’organiser ses vacances loin de la foule et des températures élevées de l’été. Les compagnies aériennes et maritimes profitent aussi de cette période pour dévoiler leurs plus belles promotions.

C’est le cas de la compagnie maritime Baleària qui affiche une offre très intéressante concernant ces voyages entre l’Algérie et l’Espagne. Pour rappel, à partir de ce pays, Baleària dessert le port de Mostaganem, au départ de celui de Valence.

Baleària : des traversées vers l’Algérie à partir de 340 euros

Sur son site de réservation, la compagnie maritime espagnole affiche une nouvelle offre pour ses traversées entre l’Espagne et l’Algérie. Baleària propose à ses voyageurs de réserver leurs billets au prix de 340 euros. Ce tarif comprend un voyage en cabine pour deux personne et voiture à bord.

Par ailleurs, pour les passagers qui voyagent en solo, ce prix s’élève à 350 euros, pour une traversée en cabine avec un véhicule à bord et pour le trajet au départ du port de Valence en Espagne vers celui de Mostaganem. Une opportunité à saisir par les voyageurs qui prévoient des déplacements pendant la basse saison.

Cette offre de Baleària est une suite pour son annonce de la prolongation de son programme des traversées entre l’Algérie et l’Espagne. En effet, le transporteur maritime informe que son calendrier a été prolongé jusqu’au 31 janvier 2024.

Ce nouveau programme comprend une desserte du port algérien à raison d’une traversée en aller-retour au départ de Valence vers Mostaganem. Et ce, tous les samedis jusqu’au mois de janvier 2024.

