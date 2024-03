Baleària – été 2024 : des billets de voyage entre l’Espagne et l’Algérie à seulement 125€

L’été approche à grands pas et les compagnies de transport maritime multiplient les offres pour permettre à leurs voyageurs de se déplacer, vers leur destination, à moindre coût. C’est le cas de la compagnie espagnole Baleària qui a lancé une nouvelle offre tarifaire.

Baleària a précédemment annoncé l’ouverture des ventes sur ses traversées au départ de l’Espagne vers l’Algérie. Pour cette occasion, la compagnie maritime annonce une nouvelle promotion sur ses billets de voyage depuis et vers ces destinations.

Saison estivale 2024 : Baleària annonce de nouveaux tarifs

Dans un communiqué, mis en ligne sur site officiel, la compagnie maritime annonce le lancement de ses nouveaux tarifs applicables sur ses voyages au départ de Valence vers Mostaganem. Baleària propose à ses voyageurs de réserver leurs billets pour l’été dès maintenant à seulement 125 euros.

En effet, le transporteur maritime propose des billets de voyage en aller-retour, à seulement 175 euros, par personne et par trajet. Ce tarif est applicable sur les prix des traversées entre Valence et Mostaganem. « La ligne Valence – Mostaganem revient pour l’été 2024 … Et quelle meilleure façon de le célébrer qu’avec une offre exceptionnelle !« , indique le transporteur maritime dans son communiqué. Ce tarif est susceptible d’être modifié en fonction des conditions de voyage, lit-on sur le communiqué de la compagnie.

Par ailleurs, Baleària indique aussi le nombre de places proposées dans le cadre de cette offre promotionnelle est limité. La compagnie précise que dans le cas d’une réservation en cabine, le menu est offert gratuitement à bord de ses navires.

Les voyageurs qui prévoient un déplacement pendant l’été entre l’Espagne et l’Algérie pourront bien profiter de ces nouveaux tarifs. Une offre qui comprend un prix spécial de réouverture, repas halal, salle de prière, cabine avec menus gratuits, bagages illimités en voyageant avec votre voiture et bien plus encore.

À LIRE AUSSI :

>> Saison estivale 2024 : ASL Airlines annonce un nouveau tarif pour les vols vers l’Algérie

>> Traversées vers l’Espagne : le programme d’Algérie Ferries de nouveau perturbé