Balance commerciale, exportations : 2022, année record pour l’Algérie

Baisser la facture des importations, augmenter les recettes des exportations hors hydrocarbures, en un mot rééquilibrer la balance commerciale, constituent l’un des principaux enjeux de l’économie algérienne. Après les deux années de la crise sanitaire, 2022 a été celle de la concrétisation de cet objectif…

Le sous-directeur auprès du ministère du Commerce chargé de la promotion des exportations, Abdelatif El Houari, a indiqué, hier dimanche 15 janvier 2023, sur les ondes de la radio nationale que la balance commerciale de l’Algérie a enregistré durant l’année 2022 un excédent de 18,1 mds USD. Un chiffre qui dépasse les prévisions d’un excédent de 17,1 mds USD.

En outre, le responsable au sein du ministère du Commerce a fait savoir que la recette des exportations de l’Algérie hors hydrocarbures a atteint, en 2022, la somme de 6,06 mds USD, soit une hausse de 36 % par rapport 2021 (4,5 mds USD). Il a ensuite annoncé que l’Algérie vise à porter ce chiffre à 10 mds USD en 2023 puis à 15 mds USD en 2024.

Les produits algériens ont été exportés vers un total de 147 pays. Il s’agit essentiellement de nations européennes (France, Italie, Allemagne), mais on y trouve aussi des pays frontaliers (Mali, Niger, Tunisie) et d’autres de l’Afrique de l’Ouest (Sénégal, Ghana).

Grâce à ce record historique en matière en matière d’exportation hors hydrocarbures, l’excédent commercial de l’Algérie a atteint, en 2022, 18,1 mds USD, soit une augmentation exceptionnelle de 17,1 mds USD par rapport à 2021 ! Il faut toutefois souligner que la hausse des prix du pétrole sur le marché international et les recettes d’exportation de gaz ont fortement contribué à cette performance.

Exportations hors hydrocarbures : quels sont les principaux produits ?

Dans le détail, Abdelatif El Houari a précisé que les exportations hors hydrocarbures représentent 11 % du total des exportations. Il a souligné qu’il s’agissait d’une performance historique, car pour la première fois, l’économie algérienne a réussi à porter la part des exportations hors hydrocarbures à « un taux à deux chiffres ». Du reste, l’intervenant prévoit que la recette totale de ces exportations pour l’année 2022 devrait se situer entre 6,5 et 7 mds USD.

En ce qui concerne les principaux clients de l’Algérie, le responsable au ministère du Commerce a indiqué qu’il s’agit principalement de pays européens. La France arrive en tête avec 700 millions USD. En 2e et 3e position, on retrouve l’Italie (415 millions USD) et l’Allemagne (264 millions USD). Les exportations hors hydrocarbures de l’Algérie vers les États-Unis avoisinent les 415 millions USD.

Quant aux pays africains, c’est la Tunisie qui représente le plus gros client de l’Algérie (124 millions USD). La Côte d’Ivoire (70 millions USD), Le Niger (63 millions USD), le Ghana, la Mauritanie et le Sénégal (30 millions USD chacun) arrivent derrière. Pour ce qui est des pays arabes, la Jordanie occupe la 1re place (55 millions USD) ; l’Irak et la Syrie (20 millions USD chacun) suivent.

Abordant la question des produits exportés hors hydrocarbures, A. Houari a révélé que ce sont les engrais agricoles qui arrivent en tête de liste (1,7 md USD ; +28 %). Dans la suite du classement, on retrouve le fer et acier (500 millions USD ; +30 %) ; le ciment (400 millions USD ; +93 %) ; les détergents (48 millions USD). D’autres produits fortement demandés en Afrique ont battu des records. Il s’agit, entre autres, des détergents et du carton (9 millions USD), de l’eau minérale et des boissons gazeuses (17 millions USD).