Le géant qatari Baladna envisage de lancer un projet intégré portant sur la culture du coton et sa transformation industrielle en Algérie.

Cette initiative stratégique vise à soutenir l’industrie textile nationale en renforçant son approvisionnement local en matières premières, a révélé le directeur général de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI), Omar Rekkache.

Dans un entretien accordé à la plateforme économique Asharq Bloomberg, Rekkache a précisé que ce projet est toujours à l’étude, en étroite coordination avec le conglomérat qatari au niveau de l’AAPI.

Qualifiant l’initiative de « prometteuse », le responsable a souligné le grand sérieux manifesté par l’investisseur lors des discussions préliminaires tenues avec les cadres de l’Agence.

Selon la même source, des réunions exploratoires ont déjà eu lieu entre les deux parties pour examiner les contours de cet investissement.

Le groupe Baladna a, à cet effet, sollicité des données complémentaires relatives à plusieurs autres secteurs connexes, des informations que l’AAPI s’emploie actuellement à réunir afin de permettre au groupe de finaliser son étude de faisabilité.

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Dans ce sillage, Omar Rekkache a mis en exergue l’importance stratégique de ce projet pour l’Algérie. Son caractère intégré, qui ne se limite pas à la seule activité agricole mais englobe l’ensemble de la chaîne de valeur — de la culture du coton jusqu’à sa transformation industrielle —, permettra de consolider considérablement les capacités nationales dans la filière textile.

Dans le sillage du mégaprojet laitier d’Adrar

L’intérêt du groupe qatari pour la filière cotonnière intervient dans le prolongement du partenariat stratégique majeur conclu avec l’Algérie pour la réalisation du complexe Baladna Algérie, dédié à la production de lait en poudre et de ses dérivés dans la wilaya d’Adrar. Ce dernier figure parmi les projets agro-industriels les plus emblématiques en cours de déploiement dans le pays.

Déployé sur une superficie estimée à 117 000 hectares pour un investissement dépassant les 3,5 milliards de dollars, ce mégaprojet ambitionne d’atteindre un cheptel de 270 000 têtes bovines.

Il devrait couvrir jusqu’à 50 % des besoins nationaux en poudre de lait, tout en soutenant la production de viandes rouges et en générant près de 5 000 emplois directs.

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Ce premier investissement repose sur un écosystème de production intégré alliant la mise en valeur des terres, la culture de céréales et de fourrages, l’élevage bovin et, enfin, la transformation industrielle du lait, incarnant un modèle où l’agriculture alimente directement l’industrie.

Avec cette nouvelle piste d’investissement, le groupe qatari oriente ses ambitions vers un autre segment clé des industries de transformation.

La production locale de coton permettrait en effet de sécuriser la matière première nécessaire au secteur textile et de bâtir une chaîne de production complète, « du champ à l’usine ».