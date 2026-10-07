Baladna El Djazair : la caravane de recrutement arrive ce jeudi 8 octobre à El Bayadh

La caravane nationale des talents lancée par Baladna El Djazair continue d’avancer. Ce jeudi 8 octobre, ses équipes installent leur dispositif à El Bayadh, troisième halte d’un périple entamé dans l’ouest du pays.

Saïda et Naâma ont déjà reçu la visite des recruteurs, avec un résultat qui dépasse les prévisions : chacune de ces deux villes a vu plus de 800 CV déposés. En parallèle, le guichet numérique a enregistré au-delà de 1 000 candidatures.

El Bayadh accueille la caravane Baladna El Djazair ce jeudi

L’étape d’El Bayadh fonctionne selon le même principe que les précédentes. Un espace d’accueil est monté sur place. Les chargés de recrutement y reçoivent les visiteurs, détaillent les familles de métiers concernées et orientent chaque profil vers les fonctions les plus adaptées à son parcours.

Un point mérite d’être souligné pour éviter toute confusion. Ces rendez-vous servent exclusivement à la collecte des dossiers. Aucun entretien d’embauche n’est mené durant la journée.

Les candidatures sont ensuite traitées en interne, puis les profils retenus sont recontactés selon le calendrier propre à l’entreprise.

Ce format itinérant n’est pas né cette semaine. Il découle de la campagne nationale de recrutement lancée par le mégaprojet agro-industriel, pensée dès le départ comme un déplacement vers les territoires plutôt qu’une simple annonce publiée en ligne.

🟢 À LIRE AUSSI : La Protection civile lance un concours national de recrutement : qui peut postuler ?

Un recrutement adossé au projet laitier d’Adrar

Derrière cette tournée se cache un chantier d’une ampleur rare. Le complexe intégré algéro-qatari implanté à Adrar doit produire du lait en poudre à partir d’une chaîne complète, de la culture fourragère jusqu’à la transformation industrielle. Les besoins en main-d’œuvre suivent logiquement cette montée en puissance.

Les chiffres annoncés donnent la mesure de l’enjeu. Mille postes doivent être pourvus à l’horizon 2027. Une fois l’ensemble des unités en régime de croisière, la direction table sur 5 000 emplois directs.

Le site combine agriculture, élevage bovin et industrie sur un même périmètre, ce qui élargit considérablement l’éventail des compétences recherchées.

Djelfa, Khenchela et El Meniaa dans la suite du parcours

Après El Bayadh, la caravane mettra le cap sur Djelfa, puis Khenchela et enfin El Meniaa. Les dates précises et les adresses exactes seront communiquées sur les comptes officiels de l’entreprise. Les candidats des régions concernées ont donc intérêt à surveiller ces canaux.

Ceux qui ne peuvent pas se déplacer disposent d’une alternative. La plateforme de candidature en ligne, accessible à l’adresse baladna-algeria.dz, reste ouverte en permanence. Son succès est déjà visible, avec le millier de dossiers transmis par ce biais depuis l’ouverture du service.

🟢 À LIRE AUSSI : En 9 dossiers majeurs : Les principales annonces du Président Tebboune

La diversité des activités du site ouvre le recrutement bien au-delà des seuls métiers agricoles. Techniciens de maintenance, logisticiens, spécialistes de l’élevage, opérateurs industriels et fonctions support figurent parmi les besoins exprimés. Les équipes présentes à El Bayadh détailleront ces débouchés aux visiteurs.