Le mégaprojet BALADNA prend forme : Khaldi salue une « avancée majeure » pour la souveraineté alimentaire

Ce lundi 19 octobre 2026, le ministre de l’Agriculture, Sid Ali Khaldi, et le wali d’Adrar, Fodil Douifi, ont effectué une visite d’inspection sur le site du complexe agro-industriel Baladna El Djazaïr. Ce chantier pharaonique vise à transformer le Sahara en moteur de l’autosuffisance laitière nationale.

S’étendant sur 219 000 hectares dans la wilaya d’Adrar, le complexe intégré Baladna El Djazaïr franchit une étape décisive. Visite des périmètres d’irrigation de précision, inspection de la future usine de transformation laitière : la délégation officielle a pu constater l’avancement d’un chantier exécuté à 80 % sur le plan de l’ingénierie.

Couvrir 50 % des besoins nationaux en lait

L’enjeu stratégique est immense pour le pays. Avec un cheptel cible de plus de 200 000 têtes bovines et une production annuelle projetée à 1,7 milliard de litres de lait, l’objectif affiché est de réduire la facture d’importation de 1,5 milliard de dollars par an.

Sur le terrain, les pouvoirs publics réaffirment leur soutien sans faille. Sid Ali Khaldi a tenu à rappeler l’implication de ses services dans l’accompagnement technique et sanitaire, affichant une ambition claire : faire du Grand Sud un « pôle d’excellence de l’investissement agricole ».

Pour l’économie locale, les retombées s’annoncent déjà majeures, avec la création promise de plus de 20 000 emplois directs et indirects. Le projet fait la part belle au tissu industriel national : sur les 102 lots contractuels attribués, 69 % sont revenus à des entreprises algériennes.

« Bâtir aujourd’hui, nourrir demain »

De son côté, le président du conseil d’administration de Baladna Algérie, Ali Al Ali, s’est félicité de la « parfaite synergie » avec les autorités algériennes. Selon lui, les installations d’Adrar posent dès à présent les fondations de l’indépendance alimentaire du pays :

« Ce que bâtit Baladna El Djazaïr constitue le socle de la sécurité alimentaire de toute l’Algérie pour les années à venir », a-t-il affirmé, résumant la vision du groupe sous la devise « Building today, feeding tomorrow ».

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Un calendrier opérationnel précis

La concrétisation du complexe se fera selon un calendrier très rigoureux. L’arrivée de la première vague de génisses importées est ainsi programmée pour le 30 novembre 2026, ce qui ouvrira la voie au lancement de la production de lait liquide dès décembre 2027.

La fabrication de lait en poudre prendra ensuite le relais en janvier 2028, scellant définitivement l’entrée du complexe en phase d’exploitation active.

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En associant élevage intensif, technologies de pointe et culture fourragère à grande échelle, Baladna El Djazaïr entend bien répondre au défi de la souveraineté alimentaire algérienne.