Baisses des prix des fruits et légumes : L’APOCE dévoile de nouveaux tarifs

L’Association de Protection et d’Orientation du Consommateur et son Environnement (APOCE), a annoncé une baisse considérable des prix de plusieurs denrées alimentaires. Via un post Facebook, l’organisation a donc partagé une liste de produits avec leurs nouveaux tarifs, collectés directement depuis le marché quotidien de l’Akhidria. Cette liste concerne une variété de fruits, légumes, viandes blanches, œufs et poissons.

Le prix de la pomme de terre varie alors entre 40 et 50 DZD, avec un tarif moyen de 45 DZD. Pour la tomate, le prix fluctue entre 35 et 40 DZD. Les légumes tels que la courgette et l’oignon sont vendus à un prix fixe de 40 DZD. La salade quant à elle est un peu plus coûteuse, à 50 DZD, tout comme le concombre.

L’aubergine affiche un prix plus élevé de 80 DZD, tandis que le haricot vert se situe entre 100 et 120 DZD. L’ail est vendu en bottes à 75 DZD. La carotte se vend à 60 DZD. Le piment fort et le poivron doux sont tous deux disponibles dans une fourchette de prix allant de 70 à 100 DZD.

Eté 2023 : des fruits plus abordables pour les Algériens

Concernant les fruits, le citron est alors tarifé à 200 DZD, tandis que le prix de la banane oscille entre 320 et 350 DZD. Les tarifs de la pêche et de la nectarine varient de 80 à 150 DZD. Les dattes se situent dans une fourchette de prix beaucoup plus large, allant de 300 à 600 DZD. Le melon d’eau est à 40 DZD, le melon à 50 DZD et le cantaloup est proposé à 150 DZD par pièce.

Ainsi, la baisse notable de ces prix devrait donc soulager les consommateurs algériens, dont le budget a été mis à rude épreuve par l’augmentation constante des prix des denrées alimentaires. Ces nouvelles tarifications, plus accessibles, sont une bonne nouvelle pour les ménages à budget limité. De plus, la divulgation de ces informations par l’APOCE contribue à la transparence et à la régulation du marché.

Même si l’avenir de ces tarifs reste incertain, cette annonce constitue un pas important vers une plus grande transparence dans le secteur alimentaire.