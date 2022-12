Baisse prix fruits et légumes : le responsable de l’ANCAA se prononce

Les fruits et les légumes restent essentiels pour garder une alimentation saine, et leur consommation est primordiale au quotidien. Malheureusement, le pouvoir d’achat du citoyen le limite dans ses choix.

C’est dans ce cadre que le responsable de l’Association nationale des commerçants et artisans, Boulenouar Haj Taher lors d’une conférence de presse tenue aujourd’hui au siège de l’organisation. Il prévoit une baisse des prix des fruits et des légumes et ce dès les semaines à venir. Il profite de cette occasion pour rappeler que certains produits qui ne sont pas de saison, sont automatiquement proposés à des prix plus élevés. De ce fait, il explique que ce qu’il avance est approuvé et confirmé par les agriculteurs.

Les prix des fruits et légumes connaitront donc une baisse significative pour le citoyen algérien. A titre d’exemple, la pomme de terre qui est un produit largement consommé par les algérien passera de 60 dinars le kilo, a un prix nettement plus bas : entre 35 et 40 dinars.

Hausse des prix des fruits et légumes : les précisions de Rezig

Le jeudi 1 décembre 2022, jeudi le ministre du Commerce, Kamel Rezig s’était lui aussi prononcé sur la hausse des prix des fruits et légumes en Algérie. Il a expliqué que son secteur œuvre pour assurer la disponibilité des produits de large consommation tout en surveillant les pratiques douteuses employées par les commerçant, que ce soit les détaillants ou les grossistes.

Il explique donc que les responsables travaillent pour pallier les différents déséquilibres de ce marché, en mettant en place diverses mesures comme l’intensification des opérations de surveillance et de focalisation sur les entrepôts et les chambres froides dans le cadre de la lutte contre la spéculation.