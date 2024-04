Baisse importante des prix des smartphones en Algérie : le guide d’achat pour avril 2024

En ce début d’avril 2024, les prix des smartphones en Algérie sont relativement abordables dans toutes les catégories. Voici quelques exemples de prix (approximatifs) pour des modèles d’entrée et de milieu de gamme.

Notez, avant de commencer ce tour d’horizon, que ces prix peuvent varier en fonction du magasin, de la wilaya et du moment de l’achat. Il est donc important de comparer les prix avant de faire votre choix.

Les prix des smartphones Samsung

Le géant coréen, leader mondial sur le marché des smartphones, propose une large gamme de modèles, du plus abordable au plus premium. Samsung est connu pour ses écrans AMOLED de haute qualité, ses appareils photo performants et ses innovations technologiques.

Galaxy A04e 3/32 GB : 18 000 DA

Galaxy F04 et M04 (4/64 GB) : entre 19 500 DA et 20 500 DA

Galaxy F13 : environ 24 000 DA à 25 000 DA

Galaxy A15 (4/128 GB) : environ 29 500 DA et (6/128 GB) environ 33 500 DA

Galaxy A25 (6/128 GB) : environ 49 000 DA (nouveau modèle, rare sur le marché)

Galaxy M34 (6/128 GB) : entre 42 000 DA et 44 000 DA

Galaxy A34 (8/128 GB) : environ 49 000 DA

Galaxy A54 (8/128 GB) : entre 62 000 et 64 000 DA

Les prix des smartphones Realme

Cette marque chinoise propose des smartphones au rapport qualité-prix imbattable. Realme est particulièrement populaire auprès des jeunes grâce à ses designs élégants et ses fonctionnalités innovantes.

Realme C51 (4/128 GB) : environ 26 000 DA

Realme C53 (6/128 GB) : environ 29 000 DA

Realme C55 (6/128 GB) : environ 29 500 DA, (8/128 GB) environ 31 000 DA et (8/256 GB) environ 34 000 DA

Realme C67 (8/256 GB) : environ 35 000 DA à 36 000 DA

Realme 11 (8/256 GB) : entre 38 000 DA à 39 000 DA et Realme 11 Pro + (12/256GB) : entre 60 000 DA et 62 000 DA

Realme 12 Pro + (12/512 GB) : 86 000 DA

Realme GT Neo5 SE (12/256 GB) : environ 64 000 DA

Realme GT Neo5 (12/256 GB) : environ 74 000 DA

Les prix des smartphones Redmi

La filiale de Xiaomi propose des smartphones à prix abordables qui ne sacrifient pas la performance. Redmi est connue pour ses batteries longue durée et ses processeurs puissants.

Redmi 12C (3/32GB) : environ 20 500 DA et (4/128 GB) environ 24 000 DA

Redmi Note 12 (6/128 GB) : environ 34 000 DA et (4/64 GB) environ 30 000 DA

Redmi Note 12S (8/256 GB) : environ 38 500 DA

Redmi Note 12 Pro (8/256 GB) : environ 44 000 DA

Redmi Note 13 (8/128 GB) : environ 36 000 DA et (8/256 GB) environ 39 000 DA

Redmi Note 13 Pro (8/256 GB) : environ 52 000 DA

Redmi Note 13 Pro Plus (8/256 GB) : entre 80 000 DA et 85 000 DA

Les prix des smartphones OPPO

Cette marque chinoise est connue pour ses smartphones au design élégant et ses fonctionnalités axées sur la photographie. OPPO propose également des modèles haut de gamme dotés des dernières technologies.