Baisse du prix des œufs en Algérie : un responsable explique les raisons

La flambée des prix des œufs, enregistrée en janvier dernier, a atteint un niveau record, suscitant des inquiétudes parmi les citoyens. Le prix de l’unité est passé de 22 à 25 DA, tandis que le plateau se vendait entre 600 et 650 DA.

En effet, face à cette situation, plusieurs voix se sont élevées pour réclamer un boycott, mais cela n’a pas entraîné de changement significatif. Cependant, ces derniers jours, une baisse spectaculaire des prix a été observée, réjouissant les consommateurs.

Dans de nombreux marchés de la capitale, le prix du plateau est maintenant proposé entre 360 et 380 DA, tandis que le prix d’un œuf individuel est descendu à 12 DA, une première depuis de nombreuses années. Cette chute remarquable a incité certains commerçants à lancer des promotions durant le mois sacré.

Pour comprendre les raisons de cette baisse des prix, nous avons interrogé Ali Benchaiba, président de la fédération nationale des aviculteurs. Selon lui, l’excédent de production grâce à la disponibilité des poules pondeuses est l’une des principales causes. De plus, la fermeture des établissements durant le ramadan et les vacances a également contribué à cette situation.

Ali Benchaiba a affirmé que les prix devraient rester stables dans les semaines à venir. Même en cas d’augmentation de la demande, notamment lors de la dernière semaine du mois sacré, les prix devraient chuter à nouveau, restant accessibles aux consommateurs.

Ali Benchaiba assure que le prix des œufs ne devraient plus atteindre des sommets

Le président de la fédération nationale des aviculteurs a assuré que les prix des œufs ne devraient pas atteindre les niveaux élevés de l’année précédente. La production sera supérieure à la demande, garantissant ainsi une disponibilité suffisante sur le marché.

Benchaiba a également souligné que le prix des œufs n’est pas lié à celui de la viande blanche. La baisse des prix des œufs ne signifie pas nécessairement une baisse du prix du poulet. Les efforts sont déployés pour maintenir une offre adéquate sur le marché, assurant ainsi une stabilité des prix.

Pour conclure, la baisse soudaine des prix des œufs offre un soulagement aux consommateurs, avec des perspectives optimistes pour l’avenir, tout en soulignant l’indépendance des prix par rapport à d’autres produits comme la viande blanche.