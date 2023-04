Baisse du prix de l’oignon vert en Algérie, l’oignon rouge va-t-il suivre ?

Aujourd’hui, les marchés de l’État de Tipaza en Algérie ont connu une baisse significative du prix des oignons verts, passant de 180 DZD le kg à 50 DZD le kg. Cet effondrement coïncide avec la récolte des oignons verts dans les villes du nord et leur arrivée en grandes quantités dans la région de Wadi Souf.

Les marchés et les nouveaux points de vente le long des routes nationales et départementales à travers la wilaya sont témoins de l’affichage de grandes quantités d’oignons verts fraîchement récoltés à des prix abordables. Auparavant, le prix de ce produit avait grimpé jusqu’à 180 DZD par kg en raison d’un approvisionnement insuffisant et de la spéculation.

L’afflux d’oignons verts, pourrait influencer la baisse du prix des oignons rouges, dont le coût a récemment atteint un niveau record de 300 DZD le kg. Cette situation a provoqué à la fois des condamnations et des moqueries, car nombreux sont ceux qui estiment que la flambée des prix des oignons est un phénomène inédit sur le marché algérien.

Prix de l’oignon rouge : les consommateurs appellent au boycott

Face à l’arrivée massive d’oignons verts sur le marché et à l’effondrement de leurs prix, les consommateurs ont exprimé leur satisfaction. Parallèlement, des appels ont été lancés pour boycotter l’achat d’oignons rouges jusqu’à ce que leur prix revienne à un niveau raisonnable.

Dans ce contexte, l’Association d’Etat pour la Protection et la Promotion du Consommateur et de son Environnement de l’Etat de Tipaza a publié un post sur sa page Facebook officielle, commentant la chute des prix des oignons verts et qualifiant cela de « bénédiction ».

Ce commentaire souligne l’importance de la solidarité entre les consommateurs face à la flambée des prix des oignons rouges et encourage les efforts pour ramener les prix à un niveau acceptable pour tous.