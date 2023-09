Baisse des prix du poisson : lancement d’une opération de commercialisation directe dans les ports

Le Ministre de la Pêche et des Produits de la Pêche, Ahmed Bedani, a récemment annoncé une initiative majeure visant à promouvoir les produits de la pêche et de l’aquaculture en Algérie. Cette initiative, qui débutera dès la semaine prochaine, vise à offrir des prix compétitifs aux consommateurs, tout en favorisant l’inclusion sociale.

En effet, le Ministre a annoncé cette nouvelle approche lors d’une présentation sur son secteur à la salle de réception de l’aéroport Ferhat Abbas, dans le cadre d’une visite officielle de deux jours dans la wilaya. Il a expliqué que son ministère, en collaboration avec la Chambre Algérienne de la Pêche et de l’Aquaculture, prévoyait de lancer une grande opération de commercialisation des produits de la pêche dans tous les ports nationaux.

La vente directe du pêcheur au consommateur

Selon Bedani, cette opération permettra aux pêcheurs de vendre directement leurs prises aux consommateurs, offrant ainsi des tarifs compétitifs. Cette nouvelle approche vise à réduire les coûts pour les consommateurs tout en garantissant un approvisionnement en produits de haute valeur nutritionnelle.

Pendant sa visite de travail, le Ministre a inspecté divers projets visant à améliorer les services au port de Boualdis, dans la wilaya de Jijel. Et il a donné le coup d’envoi de l’opération de dragage du port pour faciliter la navigation des navires de pêche en haute mer. De plus, deux nouvelles embarcations de pêche de 14 mètres de long ont été mises à flot. Le Ministre s’est également penché sur les activités de construction, de maintenance et de réparation des navires de pêche.

En outre, le Ministre a également octroyé des subventions à deux coopératives actives dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. Lors de sa visite au port, il a écouté les préoccupations et les suggestions des professionnels pour améliorer et développer l’industrie de la pêche maritime.

L’Objectif : une Industrie de la pêche dynamique

Donc, l’initiative du Ministre Bedani vise à revitaliser l’industrie de la pêche et de l’aquaculture en Algérie. En encourageant la vente directe du pêcheur au consommateur, elle contribuera à abaisser les coûts tout en fournissant des produits frais et nutritifs à la population. De plus, les investissements dans l’infrastructure portuaire renforceront la capacité de la flotte de pêche à opérer efficacement en haute mer.

Pour conclure, les acteurs de la pêche et de l’aquaculture accueillent favorablement cette initiative, espérant qu’elle dynamisera le secteur. Ils considèrent que la vente directe aidera à éliminer les intermédiaires et à garantir des prix plus abordables pour les consommateurs. De plus, l’octroi de subventions aux coopératives permettra aux petits pêcheurs de moderniser leurs équipements et d’améliorer leurs pratiques.