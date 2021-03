Baisse des prix du marché immobilier en Algérie

La Fédération nationale des agences immobilières, annoncé une baisse de 20% du prix d’achat et de vente de logements en Algérie en 2021,

Noureddine Manasri, président de la Fédération nationale des agences immobilières (FNAI), a déclaré que les prix de l’immobilier ont relativement baissé depuis le début de l’année, allant de 10 à 20 %, selon les régions et les wilayas, en raison de la stagnation de l’investissement, la baisse des transactions et l’absence de flux de trésorerie, en raison de l’épidémie continue de coronavirus et de mesures de quarantaine, qui se poursuivent, avec notamment la suspension du trafic aérien et maritime, qui a conduit à une baisse de la demande pour la propriété et a contribué à la baisse des prix.

Selon Noureddine Manasri, l’incertitude règne aujourd’hui sur le marché de l’achat et de la vente de biens immobiliers en Algérie, et se poursuivra jusqu’aux législatives du 12 juin de l’année prochaine, “pour être clair, on s’attend à ce que les prix baissent si la distribution des projets de logements annoncés par le gouvernement et les programmes sociaux prennent effet”.

Trois années difficiles

Selon le même responsable, le marché immobilier en Algérie, a connu trois années de stagnation, la première année est due au mouvement populaire et à l’instabilité que l’Algérie a connu politiquement et économiquement en 2019, avant les élections présidentielles. Tandis qu’en 2020 et 2021, à l’apparition de mesures de coronavirus et de quarantaine et à leur impact sur la vie économique et l’échange de prix dans son ensemble en Algérie, soulignant que les transactions au niveau des agences immobilières ainsi que des notaires montrent une forte baisse du taux d’achat et de vente au cours de ces années et un effondrement significatif du chiffre d’affaires.

Dans ce sillage, Noureddine Manasri a souligné que le marché immobilier voit généralement la mobilité au printemps et en été, en particulier si de nouveaux projets de logements sont libérés, soulignant que les agences immobilières vont remettre leurs propositions la semaine prochaine au nouveau ministre du Logement sur la régulation du marché immobilier en Algérie, qui comprend des mesures visant à réduire les prix, y compris l’adoption de formules locatives au lieu de propriété, et la toiture des prix de vente et d’achat et des solutions pour les logements ruraux et résidentiels dans la ville ainsi que pour les zones d’ombres.

D’autre part, le porte-parole a dénombré l’activité de 1 500 agents immobiliers en Algérie sur un total de 1 900 licences distribuées par le Ministère Le ministère de l’Habitat, de l’urbanisme et de la ville, confirmant la disparition de 500 agents du marché, qui sont soit des agents qui ont arrêté l’activité ou obtenu la licence et ne se sont pas du tout engagé dans l’activité, tout en soulignant que le nombre d’agents immobiliers en 2009 étaient équivalents à 6.600 agents, mais après décret 018 09 leur nombre a diminué à 3.300 en 2010, puis s’est effondré en raison de leur incapacité à s’adapter à la nouvelle loi à 1.900 agents.