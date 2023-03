Baisse des prix des poissons – Ramadan 2023 : le ministère adopte des mesures

Depuis quelques mois, le marché national a connu une flambée des prix qui a impacté les habitudes alimentaires et le porte-monnaie du citoyen algérien. Ainsi, des produits tels que la viande rouge, la viande blanche ou encore le poisson sont devenus un luxe pour un bon nombre.

Face à cette situation, la Chambre Algérienne de Pêche et d’Aquaculture (CAPA) s’est associée à 3 entreprises privées pour assurer les besoins nationaux en poissons durant le Ramadan 2023. Les accords portent notamment sur la réduction des prix de vente via la suppression des intermédiaires.

Suppression des intermédiaires : le poisson moins cher durant le Ramadan 2023 ?



Après le ministère de l’Agriculture, c’est au tour du Ministre de la Pêche et des Productions halieutiques de prendre part au projet gouvernemental visant à réduire l’inflation. Ainsi, Hichem Sofiane Salaouatchi a déclaré la signature de plusieurs conventions visant à baisser les prix des poissons durant le Ramadan 2023. Ces partenariats, signés avec des acteurs du secteur privé, visent également à augmenter la disponibilité des produits de la mer sur le marché durant cette période.



Deux conserveries alimentaires (Cogeat et CPC) ainsi qu’une société aquacole (Boumerdes Fish Company) couvriront ainsi les besoins en poissons sur les marchés de Rahma cette année.

Ces accords impliquent tout particulièrement la vente directe du producteur au consommateur, sans passer par des revendeurs susceptibles de faire monter les tarifs. Ainsi, le citoyen algérien devrait pouvoir se procurer de la daurade fraîche, du thon et de la sardine en conserve à des prix compétitifs pendant le Ramadan 2023.

Rappelons qu’avec la même initiative, la CAPA avait réussi à proposer la daurade et le tilapia rouge à des tarifs relativement abordables l’an dernier.

La stratégie du ministère pour réduire les prix du poisson en Algérie



Le Ministère a établi d’autres mesures pour permettre aux Algériens de déguster du poisson sans se ruiner au cours du Ramadan 2023. On peut citer notamment l’inauguration récente d’une unité d’aquaculture à Skikda. Le site est spécialisé dans l’élevage de la daurade Royale et a une capacité de 700 tonnes par an.



Et si l’aquaculture est en plein développement, les autorités n’ont pas non plus délaissé le secteur de la pêche. Ce samedi, un thonier de 35 mètres a été mis à flot au port d’Alger. Le navire, bâti pour la pêche en haute mer, est le 3e thonier fabriqué en Algérie jusqu’ici.

Grâce à ces mesures, les prix du thon rouge, de la daurade et du tilapia ne devraient plus dépasser les 1200 DA à l’avenir, indique Salaouatchi.

