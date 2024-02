Baisse des prix des légumes sec : Chorfa annonce plusieurs mesures

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Youcef Cherfa, a annoncé l’ouverture de nouvelles unités publiques de commercialisation à prix réglementés.

Lors d’une rencontre avec les directeurs des Coopérative des céréales et légumes secs (CCLS) et les cadres de l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), le ministre a également évoqué la possibilité d’une baisse des prix de certains produits, qui sera annoncée ultérieurement.



Concernant les capacités de stockage des céréales, le ministre a indiqué que 350 unités de proximité seront réceptionnées d’ici la fin de l’année en cours et début 2025. Ces unités seront plus proches des exploitations agricoles, tant publiques que privées.

En 2025 et début 2026, 30 silos de grande capacité seront réceptionnés et mis à la disposition de l’OAIC, a ajouté le ministre.

Le responsable du secteur a également salué l’ensemble des mesures et décisions prises par le président de la République, qui contribueront au succès de la campagne de labours et de semis. Parmi ces mesures figurent l’octroi gratuit de semences et d’engrais aux agriculteurs, ainsi que le report du paiement des redevances.