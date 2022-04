Baisse des prix de pétrole : la Covid en Chine annonce des jours noirs

Après une hause de plus de 2% enregistrée vendredi passé, les cours de pétrole ont rechuté ce lundi 10 avril en matinée pour atteindre 99,31 dollars, soit une baisse de 3,38 %. Le baril de la mer du Nord perdait 4,30% à 98,36 dollars. Quant au baril de West Texas, il a cédé 4,67% à 93,67 dollars.

Les pertes hebdomadaires s’élèvent à 1,5 % pour le Brent et de et à 1,2 % pour le West Texas. Le Brent Crude (GB) se situe à -4,08 %.

Plombés par la guerre en Ukraine, la question d’un embargo sur le pétrole et le gaz russes, ainsi que le confinement en Chine qui menace la demande mondiale en or noir, les indices de référence sont à leur plus grande volatilité depuis plusieurs semaines.

Après la Russie, la Chine écrase le marché

Selon les analystes, ce qui pèse actuellement sur les prix c’est plutôt la situation épidémique qui prévaut en Chine, deuxième pays consommateur au monde. Faisant face depuis quelques semaines à une terrible vague de Covid-19, pire que celle enregistrée depuis le début de l’épidémie en 2019, la capitale économique du pays, Shanghai, est en confinement total depuis plus de deux semaines. Une situation qui risque de s’aggraver dans les jours à venir vu le nombre de contaminations qui augmente sans cesse.

D’autre part, aucun indicateur positif sur la crise entre l’Ukraine et la Russie ne pointe à l’horizon. Concernant la libération des réserves stratégiques promise par les pays consommateurs de pétrole, rien ne garantit qu’il suffira pour compenser le pétrole russe.

Au regard de ces indicateurs, les cours du pétrole devraient rester volatil, selon les prévisions de analystes.

Sur quoi va déboucher la rencontre UE/OPEP de ce lundi ?

En attendant, une réunion entre l’UE et l’OPEP est prévue ce lundi 11 avril 2022. Les Européens tenteront de convaincre les pays de l’Opep d’augmenter leur production, après avoir décliné les appels des USA et de l’Agence internationale de l’énergie à augmenter davantage leur production pour baisser les prix du pétrole. Pour rappel, ces rencontres périodiques entrent dans le cadre d’un dialogue lancé entre les deux parties en 2005.

Pour sa part, l’OPEP+, qui se compose de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et d’autres producteurs, dont la Russie, augmentera sa production d’environ 432 00 barils/jour en mai. L’Algérie produira 1 million de barils/jour, à hauteur de 11 000 barils/jour.

Pour rappel, le Sahara Blend, le pétrole algérien avait enregistré vendredi une hausse de 1,97 %, alors que le Brent de la mer du Nord avait enregistré une hausse de 7,12% atteignant les 115,62 dollars.