Baisse de l’euro face au dinar : le marché noir enregistre un recul après l’Aïd el-Adha

La reprise post-Aïd El-Adha s’accompagne d’un léger repli des devises fortes sur le marché parallèle. L’euro et le dollar enregistrent une baisse modérée face au dinar algérien, comme le confirment les derniers taux observés à la place Port Saïd d’Alger.

Ce mardi, l’euro s’échange à 25 900 dinars les 100 unités à la vente et 25 600 dinars à l’achat, soit 259 dinars l’unité à la vente et 256 dinars à l’achat. Une variation notable après sa récente envolée ayant atteint la barre des 260 dinars, bien qu’encore éloignée des niveaux de la Banque d’Algérie.

Le dollar américain, lui aussi en retrait, affiche un cours de 23 000 dinars les 100 dollars à la vente, contre 22 700 dinars à l’achat. Ce qui ramène l’unité du billet vert à 230 dinars à la vente et 227 dinars à l’achat sur le marché informel.

En comparaison, les cours officiels publiés par la Banque d’Algérie restent nettement plus bas. L’euro y est coté à 149,73 dinars à l’achat et 149,78 dinars à la vente, tandis que le dollar américain s’échange à 131,34 dinars à l’achat et 131,35 dinars à la vente.

Cet écart persistant entre les deux marchés continue de refléter les tensions entre l’offre et la demande. En dépit de cette baisse temporaire, les cambistes du marché informel restent prudents, dans l’attente de nouveaux indicateurs économiques ou réglementaires qui pourraient faire évoluer les tendances.

Devises Officiel / achat Officiel / vente Marché noir / achat Marché noir / vente Euro (€) 149,73 149,78 256,00 259,00 Dollar US ($) 131,34 131,35 227,00 230,00 Livre Sterling (₤) 178,11 178,21 297,00 301,00 Dollar CAN ($C) 95,97 96,00 160,00 162,00 Riyal Saoudien (SAR) 35,01 35,02 58,00 60,00

Allocution touristique de 750 euros : toujours rien à l’horizon ?

À quelques semaines du grand rush estival, les voyageurs algériens attendent toujours l’entrée en vigueur de l’allocation touristique de 750 euros. Une mesure pourtant annoncée en décembre 2024 par le président Abdelmadjid Tebboune, mais dont l’application tarde à se concrétiser.

Interpellé à ce sujet lors d’une séance parlementaire tenue le 4 juin dernier, le ministre des Finances Abdelkrim Bouzidi a expliqué, face aux députés, que cette question ne relevait pas de son département, mais des prérogatives exclusives de la Banque d’Algérie. « Elle dispose d’une autonomie de gestion et d’une réglementation spécifique », a-t-il précisé, sans apporter de calendrier ni d’échéance claire.

Pour les voyageurs, cette déclaration ne fait que renforcer l’incertitude. D’autant que cette allocation annuelle, fixée à 750 euros par adulte et 300 euros pour les mineurs, avait été présentée comme une décision actée du Conseil des ministres. Fin mars, le même ministre des Finances affirmait même que toutes les préparations techniques étaient finalisées, et promettait un versement dans les deux semaines suivant l’Aïd El-Fitr, célébré le 31 mars.

Depuis, rien n’a bougé. En avril, l’installation de guichets de change dans les ports, aéroports et postes frontaliers laissait pourtant espérer une mise en œuvre imminente. Mais le silence de la Banque centrale et l’absence de communication officielle nourrissent la frustration des futurs voyageurs.