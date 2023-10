Baisse de la TVA – Algérie : quel impact sur les prix et le pouvoir d’achat ?

Le président de l’Organisation algérienne de protection et d’orientation des consommateurs et à leur environnement (APOCE), Mustapha Zebdi, a exprimé son soutien à la décision prise par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de réduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au maximum sur la production de volaille et d’autres produits alimentaires importés en Algérie. Cette mesure vise à stimuler le pouvoir d’achat des citoyens, faut-il alors s’attendre à une réduction des prix sur le marché ?

La réduction de la TVA va-t-elle impacter l’indice des prix à la consommation ?

Lors de la réunion du Conseil des ministres qui s’est tenue mercredi et qui a été consacrée à l’examen et à la discussion du projet de loi de finances 2024, le chef de l’État a ordonné de « réduire, au maximum, la TVA pour la production avicole.

Dans une déclaration à la presse, M. Zebdi a souligné les avantages potentiels de cette réduction, expliquant qu’elle contribuera à « baisser le coût des produits finaux, ce qui se traduira par des prix plus bas pour les consommateurs algériens ». Il a également mis en évidence l’importance de cette initiative à court terme pour augmenter le pouvoir d’achat.

À LIRE AUSSI : Augmentations salariales – PLF 2024 : Tebboune ordonne le respect des directives

De plus, Zebdi a souligné l’importance de la surveillance sur le terrain par les autorités compétentes pour garantir que les prix des produits reflètent réellement la réduction de la TVA et pour empêcher les intermédiaires d’exploiter ces changements tarifaires en leur faveur.

Il convient de noter que les associations de protection des consommateurs en Algérie réclamaient depuis deux ans une réduction de la TVA sur les produits de première nécessité.

Lors de la réunion du conseil des ministres qui s’est tenue récemment, le président Tebboune a examiné le projet de loi de finances pour 2024, approuvant l’annulation de la taxe sur l’activité professionnelle et la réduction maximale de la TVA sur l’élevage avicole et les produits alimentaires importés en général. Cette décision met en avant la priorité de préserver le pouvoir d’achat des citoyens tout en maintenant l’équilibre financier du pays.

Quels impacts aura la baisse de la TVA sur la production avicole en Algérie ?

La décision du chef de l’État de minimiser la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur la production avicole, dans le cadre du projet de loi de finances 2024, aura pour effet de faire baisser les tarifs et d’inciter à une augmentation de la production, d’après plusieurs experts.

À LIRE AUSSI : Vers la réduction du régime de subventions en Algérie : quel impact sur les prix ?

Dans une communication faite à l’Agence de Presse Service (APS), Ali Benchaiba, le président de la Fédération nationale des aviculteurs (FNA), a expliqué que cette mesure « entraînera une diminution des prix du poulet et des œufs, tout en stimulant les producteurs, grâce à une hausse de la demande ».

Il a également exprimé l’espoir que cela engloberait également les matières premières, ce qui aura certainement pour effet de réduire les coûts des aliments pour le bétail.