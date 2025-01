Baisse de l’inflation en Algérie (2024/2025) : retour sur les chiffres de l’ONS

Après deux années marquées par une flambée historique de l’inflation, franchissant le seuil de 9% en 2022 et 2023, l’Algérie commence à retrouver un certain équilibre. Selon les dernières données de l’Office national des statistiques (ONS), publiées récemment, le taux d’inflation annuel s’est établi à 4,4% en novembre 2023, confirmant une tendance à la baisse observée depuis le début de 2024.

Cette décrue, portée par la stabilisation des prix agricoles, la modération des coûts à l’importation et l’appréciation du dinar, offre un répit bienvenu aux ménages et à l’économie nationale. Toutefois, malgré ces progrès, les défis restent nombreux pour maintenir cette stabilité et protéger durablement le pouvoir d’achat des Algériens.

Retour sur les chiffres, les facteurs et les perspectives de cette évolution économique majeure.

Indice des prix à la consommation (2022-2025) : l’ONS et la banque mondiale révèlent les chiffres

Selon le dernier bulletin de l’ONS, la fin de 2023 et le début de l’année écoulée a connu un taux d’inflation égale à 4.4 % en Algérie. Par ailleurs, la Banque mondiale précise que l’inflation moyenne sur les neuf premiers mois de 2024 s’établit à 4,3 %. Des chiffres contrastent fortement avec les niveaux observés lors des années précédentes, ou l’inflation a battu record sur record.

Ce recul peut s’expliquer par plusieurs facteurs, notamment :

La stabilisation des prix agricoles : les prix des fruits et légumes, majoritairement produits localement, ont commencé à baisser à partir de mi-2023. En outre, la stabilisation des prix de la viande et du poisson à partir du dernier trimestre 2023 a également joué un rôle important dans cette décélération de l'inflation ;

La modération des prix à l'importation : « Après plus d'une décennie de dépréciation, les autorités avaient soutenu une appréciation de 6,6 % de la valeur de la monnaie nationale par rapport au dollar américain entre juillet et décembre 2022 pour atténuer l'inflation importée », révèle la banque mondiale dans son rapport ;

Les mesures gouvernementales ciblées : le renforcement des mécanismes de stockage pour éviter les ruptures d'approvisionnement, l'intensification des contrôles pour prévenir les pratiques spéculatives, ainsi que le plafonnement des marges sur certains produits de base. Toutes, des mesures qui ont soutenu ce recul dans les taux d'inflation ;

L’Algérie réussira-t-elle à freiner l’inflation en 2025 ? Les experts proposent des mesures anti-inflationnistes

Les mesures mentionnées précédemment ont, certes, porté leurs fruits ces deux dernières années. Cependant, il est essentiel de les consolider, pour éviter de nouveaux épisodes d’inflation. De plus, les résultats fournis par la Banque mondiale et l’ONS sont encourageants. Toutefois, l’Algérie fait face, encore aujourd’hui, à de nombreux défis, qui nécessitent la mise en place de mesures supplémentaires, plus strictes. Selon les experts, voici les actions qui permettront d’assurer une stabilité économique en 2025 et durant les années à venir. Ainsi, protéger le pouvoir d’achat des citoyens :

Consolider les acquis : les prévisions indiquent une inflation entre 4 % et 5 % pour 2025, mais cela nécessite de poursuivre les efforts pour maintenir la stabilité des prix ;

Renforcer le pouvoir d'achat : réduire durablement le coût de la vie pour que les ménages puissent avoir accès aux produits de base ;

Stimuler la production locale : une agriculture et une industrie locales solides sont des leviers clés pour éviter les pénuries et les nouvelles flambées des prix ;

En somme, selon les chiffres fournis par la banque mondiale, ainsi que l’Office national des statistiques (ONS), l’Algérie semble avoir trouvé la recette pour freiner l’inflation. Ainsi, selon les experts, stabiliser durablement l’économie, protéger le pouvoir d’achat et stimuler la production nationale seront les clés d’une prospérité à long terme.