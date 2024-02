Bahth : la nouvelle plateforme du Ministère de l’Enseignement supérieur

Le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a récemment annoncé le lancement d’une plateforme numérique dédiée à la recherche, nommée « Bahth ». Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une démarche visant à numériser et à moderniser le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

L’objectif principal de cette plateforme, selon les déclarations officielles du Ministère, est de combler le fossé entre la recherche académique et la pratique, tout en stimulant l’innovation dans les secteurs académique, économique et technologique. « Bahth » est conçue comme un moyen de favoriser la collaboration et la coordination entre les acteurs de la recherche et les intervenants économiques, notamment les institutions, les start-ups, les centres de recherche, et les incubateurs d’entreprises.

Cette plateforme vise également à fournir un espace de communication directe entre les étudiants, les enseignants, les chercheurs et les acteurs économiques. En facilitant cette interaction, « Bahth » aspire à exploiter les avancées de la recherche scientifique et l’expérience académique pour promouvoir le développement socio-économique.

Les objectifs et les fonctionnalités de la plateforme « Bahth »

La plateforme « Bahth » ambitionne de servir de pont entre le secteur de l’enseignement supérieur et le secteur socio-économique et industriel. Elle offre ainsi aux acteurs du secteur industriel, notamment les petites et moyennes entreprises, les start-ups et les porteurs de projets, la possibilité de se connecter avec une base de données regroupant des experts et des compétences dans divers domaines.

En outre, « Bahth » entend faciliter la présentation de projets de recherche et de propositions afin d’attirer des financements et un soutien de la part des investisseurs. En centralisant ces informations, la plateforme ambitionne de dynamiser le paysage de la recherche et de l’innovation en favorisant les collaborations interdisciplinaires et en encourageant l’entrepreneuriat scientifique.

« Bahth » se positionne comme un outil stratégique dans la promotion de la recherche scientifique, de l’innovation et du développement économique. En favorisant la collaboration entre les acteurs académiques et économiques, elle contribue à renforcer le lien entre la théorie et la pratique, tout en stimulant la créativité et en encourageant l’émergence de projets innovants à fort potentiel socio-économique.