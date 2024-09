Bahia Rachedi : des nouvelles rassurantes sur l’actrice algérienne tant aimée

L’actrice algérienne bien-aimée Bahia Rachedi a fêté son anniversaire le 25 septembre dernier. Elle a célébré son 76 ème anniversaire, entourée de positivité et bienveillance.

Cette journée particulière intervient après une bataille qu’elle mène depuis plusieurs mois pour lutter contre un cancer.

Alors qu’elle se remet de ses problèmes de santé à l’hôpital de Paris, Bahia Rachedi est entourée de ses proches et de ses fans. Des influenceurs algériens lui ont également rendu visite en ce jour spécial et les nouvelles concernant son état de santé sont positives. La figure emblématique du cinéma et de la télévision algérienne est alors en train de se rétablir progressivement.

Sur les photos et vidéos partagées sur les réseaux sociaux le jour de son anniversaire, on y voit une Bahia souriante et positive.

Un combat acharné contre le cancer : Bahia Rachedi se rétablit progressivement

Il y a quelques mois, l’actrice algérienne Bahia Rachedi a révélé publiquement sur sa page Facebook officielle qu’elle était atteinte d’un cancer. Une révélation qui a attristé la communauté artistique algérienne ainsi que ses fans.

Elle a exprimé sa foi en Dieu et partagé la triste nouvelle avec des mots empreints de sagesse : » peu importe la taille de la tumeur, la sagesse et la puissance de Dieu sont plus grandes. »

Bahia Rachedi a donc commencé un traitement intensif en Algérie. Puis, elle a été transférée à l’hôpital de Paris en mai dernier, pour bénéficier des meilleurs soins. Depuis, les nouvelles se fassent assez discrètes. Cependant, les soins qu’elle a reçu à l’étranger semblent porter leurs fruits. Les fans de l’artiste algérienne bien-aimée sont rassurés de la voir en meilleure forme.

L’icône du cinéma algérien est bien entourée pour ses 76 ans

Bahia Rachedi a le soutien de tous les algériens, qui attendent son retour sur les écrans en excellente forme. L’actrice symbolise l’espoir et la résilience. Même pendant une période très difficile, elle est restée courageuse.

Forte de son combat et du soutien de ses fans et ses confrères artistes, Bahia Rachedi se porte de mieux en mieux. Selon les célébrités qui lui ont rendu visite à l’hôpital, son état de santé progresse.

Sur les vidéos partagées sur les médias, L’artiste remercie les algériens pour leur solidarité et prières.

Pour conclure, nous souhaitons un prompt rétablissement à l’artiste algérienne adorée Bahia Rachedi.