Bahia Rachedi atteinte d’un cancer : Tebboune décide d’une prise en charge à l’étranger

La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a rendu visite à l’artiste et actrice Bahia Rachedi chez elle ce samedi pour s’enquérir de son état de santé. Elle lui a également annoncé que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décidé de prendre en charge son état de santé et de l’envoyer à l’étranger pour une prise en charge sanitaire.

Dans ce contexte, la ministre de la Culture et des Arts a décidé de nommer l’édition de cette année du Festival de Littérature et de Cinéma de la Femme de la wilaya de Saïda en l’honneur de l’artiste Bahia Rachedi, en reconnaissance de son parcours artistique.

Il y a quelques jours, l’actrice Bahia Rachedi a révélé sa bataille contre le cancer dans un post sur les réseaux sociaux. Elle y a partagé les détails de l’annonce de sa maladie et son parcours médical à travers divers hôpitaux pour des analyses, ce qui a déclenché une vague de solidarité de la part du paysage artistique algérien mais aussi des citoyens, qui ont été nombreux à lui témoigner leur soutien.

Parcours de la comédienne Bahia Rachedi

Il est important de noter que l’actrice émérite Bahia Rachedi est l’une des figures marquantes de la scène artistique algérienne. À travers ses rôles au cinéma et dans les drames télévisés, elle a rejoint le groupe vocal en 1969. Elle a également participé à de nombreuses œuvres célèbres de la mémoire artistique algérienne telles que “Kid El Zaman”, “Sabera”, “Rachida”, “Hanane Femme”, “Les Blessures de la Vie”, “L’Examen Difficile”, entre autres. Bahia Rachedi a remporté le prix de la meilleure actrice arabe au Festival de Tunis en 2005.

La visite de la ministre de la Culture et des Arts à Bahia Rachedi témoigne de la reconnaissance et du soutien du gouvernement envers les artistes algériens. Bahia Rachedi demeure un exemple de dévouement et de talent dans le domaine artistique, méritant l’hommage et l’admiration de tous.