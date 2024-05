Bahia Rachedi annonce être atteinte d’un cancer et remercie les soignants en Algérie

Bahia Rachedi, l’une des icones du cinéma algérien, a partagé mercredi soir les détails de son diagnostic de cancer et le début de son traitement au Centre Pierre et Marie Curie, du CHU Mustapha Bacha à Alger.

En effet, dans un post sur son compte Facebook, Rachedi a annoncé son diagnostic de la maladie maligne en disant : “La maladie est une épreuve de Dieu. Et quand Dieu aime quelqu’un, Il le teste.” Elle a ajouté : “Juste après l’Aïd, j’ai ressenti une grande fatigue et des étourdissements continus. Pendant ce temps, je suis allée dans une clinique près de la maison de mon cher frère pour passer les premiers examens. C’est là que les résultats sont apparus : c’est le cancer, la maladie redoutable. J’attendais avec impatience les résultats, mais en réalité j’avais peur des conséquences.”

Elle a poursuivi : “Le médecin est entré dans la pièce où je me trouvais. Son expression semblait indiquer qu’il apportait une nouvelle urgente. Je lui ai dit, ‘Oui, mon fils. Dis-moi. Que la nouvelle soit bonne…’ Il m’a répondu d’une voix douce : ‘Madame Bahia Rachedi, vous nous êtes connue comme une femme patiente et résistante.’ Ensuite, un silence terrible s’est installé entre nous. Puis il a continué et a dit que la tumeur était de grande taille.”

Ajoutant : “Je l’ai arrêté et je lui ai dit que peu importe sa taille, la sagesse et la puissance de Dieu sont plus grandes. Il a souri doucement et avec politesse, il a rapidement dit : ‘Ma dame, dès que possible, passez ces examens et radiographies. Ils sont nécessaires pour en savoir plus et pour suivre le protocole de traitement. Et commençons, avec la permission de Dieu, ce traitement.'”

Bahia Rachedi relate les débuts de ses traitements

Sur le début du traitement, Rachedi a déclaré : “J’ai entamé le difficile voyage vers les hôpitaux de la capitale, Mustapha Pacha, Pierre et Marie Curie, et l’hôpital Maillot à Bab El Oued. Mon état psychologique était en dessous de la moyenne. Mais quand j’entrais dans le service spécialisé en oncologie, je voyais un grand nombre de patients en attente de leur tour. Malgré moi, j’écoutais ce qu’ils disaient sur leurs souffrances, leurs luttes et leur résistance contre cette maladie.”

La comédienne a poursuivi : “Enfin, mon tour est arrivé. Dans la salle d’examen, il y avait des médecins et des appareils médicaux de dernière génération. La propreté et l’organisation étaient impeccables. En regardant autour de moi, j’ai senti que je me rapprochais de la guérison. Mon cœur s’est apaisé, mon esprit s’est tranquillisé, mes nerfs se sont calmés, et j’ai remercié Dieu pour la grandeur de mon pays et de ses fils et filles compétents dans ce domaine vital.”

La comédienne choisit de se soigner en Algérie et remercie le personnel soignant

Elle a conclu : “Je traite cette maladie dans mon pays, l’Algérie. Je suis vraiment heureuse des services médicaux fournis par ce secteur, qui n’ont rien à envier aux services des hôpitaux étrangers pour n’importe quel patient. Un grand salut à tous les médecins et infirmières du secteur de la santé. J’ai commencé ma première séance de chimiothérapie à l’hôpital Mustapha Pacha, et grâce à Dieu, je me porte bien. Que la paix soit avec vous, et enfin, je remercie tous ceux qui m’ont accompagnée de leurs prières. Que la grâce de Dieu soit sur vous, et que la paix soit sur le messager de Dieu, Mohamed, le fidèle. Salam.”

Des artistes et des fans ont réagi au post de cette grande artiste, qui a remporté le prix de la meilleure actrice arabe au Festival de Tunis en 2005, et qui a conquis les cœurs des Algériens par ses beaux rôles, notamment dans des chefs-d’œuvre comme “Femmes aux côtés du géant” avec Othmane Ariouat, “Le Voyage”, “Bibiche et Bibicha”, et d’autres encore.

Bahia Rachedi, née à Alger en 1948, est une actrice célèbre et l’un des visages les plus éminents du cinéma et de l’art algérien, originaire de Béjaïa (Al-Qasr). Elle a rejoint le groupe vocal en 1969 et a participé à de nombreux films algériens, la plupart de ses contributions étant télévisuelles, couvrant divers genres tels que l’histoire, la religion et le social.