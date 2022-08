Bagarre en plein vol d’Air France : deux pilotes suspendus

Le mois de juin dernier, Air France a fait face un scandale. Il s’agit d’une altercation a déclenché entre deux pilotes de la compagnie. Et ce, quelques instants après le décollage, en phase de montée du vol reliant entre Genève et Paris.

En effet, l’altercation a eu lieu suite à un différend entre deux pilotes d’un A320 qui effectuait ce vol. D’après les révélations d’Air France, suite à un refus de suivre de quelques consignes, des gestes inappropriés ont été échangés dans le cockpit de l’avion en question.

Bien que cette altercation ait eu lieu il y a deux mois, ce n’est qu’après la publication d’un article du journal français La Tribune, qui prétend l’existence de quelques anomalies structurelles au sein de la compagnie, qu’Air France a décidé de s’exprimer publiquement sur ce sujet.

Bagarre dans le cockpit d’un avion d’Air France : les deux pilotes suspendus

Selon Air France qui explique publiquement cet incident, ce dernier a rapidement pris fin. Et ce sans affecter le déroulement du vol ni la sécurité de ses passagers. La compagnie française rappelle que la sécurité de ses clients. Et de son équipage représente une priorité absolue, rapporte les médias français.

Par ailleurs, Suite à cette bagarre opposant deux de ses pilotes, ces derniers sont suspendus de leurs fonctions et arrêtés du vol à ce jour. Et ce, dans l’attente de la prononciation d’une décision managériale qui tranchera dans cette affaire.

De son côté, le bureau d’enquête d’analyse en France, BEA, s’est adressé à cette compagnie aérienne. Et ce, pour remettre en cause le respect des procédures relatives à la culture de sécurité au sein de son équipage. En effet, conformément à une enquête publiée récemment et rapporté par la presse en France. Air France a connu plusieurs incidents, où les règles de sécurité ont été négligées et ignorées.