Bagages supplémentaires : Air Algérie dévoile un nouveau service en ligne

Air Algérie est de retour avec une nouveauté concernant le transport de bagages. Après avoir adopté une nouvelle franchise bagages en octobre dernier, Air Algérie a décidé de lancer un nouveau service pour faciliter le processus d’achat à ses clients.

Pour rappel, en octobre 2023, Air Algérie est passée du système de bagages par poids au système par pièce. Depuis, plusieurs fonctionnalités et facilitations ont été adoptées par le transporteur aérien national.

À LIRE AUSSI : Bagages en cabine : Air Algérie dévoile de nouvelles restrictions

Air Algérie : l’achat en ligne de bagages supplémentaires désormais disponible

La dernière en date remonte au jeudi dernier. En effet, Air Algérie a annoncé le lancement d’un nouveau service en ligne permettant d’acheter des pièces de bagages supplémentaires en seulement quelques clics, depuis chez soi. Ce service est désormais disponible via son site de réservation, son application mobile et au niveau de ses agences partenaires.

« Air Algérie annonce que l’achat de bagages supplémentaires est désormais disponible sur son site électronique (cliquer ici), son application mobile, les agences d’Air Algérie, et les agences partenaires« , lit-on sur le communiqué en question.

Cette nouvelle fonctionnalité a pour objectif d’offrir une meilleure expérience, plus fluide et plus pratique, pour les passagers d’Air Algérie qui souhaitent ajouter des bagages supplémentaires.

Transport de bagages avec Air Algérie : voici tout ce qu’il faut savoir

Dans ce sillage, il est important de rappeler les conditions de la compagnie aérienne nationale en matière de transport de bagages. En plus d’un bagage gratuit autorisé en cabine et en soute, il est toujours possible de transport des pièces supplémentaires. Dans ce cas, des frais sont appliqués au moment de l’enregistrement du vol. Ces frais dépendent de l’itinéraire du voyage et de la franchise bagages du passager.

Par ailleurs, le bagage est considéré comme excédent s’il dépasse les dimensions de 158 centimètres (en largeur + longueur+profondeur). Des tarifs s’appliquent, aussi, aux bagages pesant entre 23 et 32 kg. Les bagages de plus de 32 kg seront refusés à l’enregistrement et seront transportés par fret.

« Si les dimensions du bagage sont supérieures à 158 cm (longueur + largeur + profondeur) sans toutefois dépasser les 203 cm autorisés, le bagage pourra être enregistré à condition qu’il puisse être chargé dans la soute de l’avion« , indique la compagnie sur son site de réservation. Dans ce cas, le voyageur devra s’acquitter d’une somme forfaitaire de 12 000 dinars, soit 80 euros.

À LIRE AUSSI : Programme, bagages, tarifs… Tout savoir sur le train Algérie – Tunisie