Bagages en cabine : Air Algérie dévoile de nouvelles restrictions

Air Algérie a décidé de modifier sa politique bagages, en octobre dernier, pour s’aligner aux normes internationales en matière de transport de bagages et de sécurité des passagers. Cette décision a suscité le mécontentement des clients de la compagnie, habitués à sa généreuse politique.

En effet, depuis, Air Algérie autorise seulement une seule pièce de 23 kg en soute. Et un bagage en cabine d’un poids total de 10 kg (5 kg pour les vols opérés en ATR).

Air Algérie rappelle les conditions de transport de bagages en cabine

En cette saison estivale, les voyageurs sont nombreux à solliciter les vols d’Air Algérie pour rejoindre le territoire. Cependant, ces derniers ont été surpris de constater la nouvelle note de la compagnie nationale. Cette dernière a été diffusée dans plusieurs de ses bases.

En effet, dans la note en question, le pavillon national invite ses passagers à se conformer à sa politique. Et à respecter les dimensions autorisées pour un bagage en cabine. Les dimensions des bagages en cabine ne doivent pas dépasser les 35 centimètres de hauteur, 55 cm de largeur et 25 cm d’épaisseur, sur tous ses vols. Sauf pour les ATR, pour lesquels les dimensions ne doivent pas dépasser 30 cm de hauteur, 40 cm de largeur et 20 cm d’épaisseur.

“Nous vous rappelons qu’un seul bagage à main est autorisé en cabine, d’un poids maximum de 10 kg“, lit-on dans le communiqué en question. Par ailleurs, Air Algérie précise que chaque passager doit porter lui-même son bagage à main.

En revanche, dans le cas du non-respect de cette limite, toute pièce supplémentaire, constatée en salle d’embarquement, sera facturée à 140 euros, dans certains aéroports, dont Lyon. Voire 180 euros dans d’autres bases de la compagnie aérienne nationale.

À LIRE AUSSI :

>> Air Algérie à l’écoute de ses clients: un nouveau numéro pour joindre son centre d’appels

>> Air Algérie renforce sa présence en Espagne : Valence accessible à partir de 26 770 DA