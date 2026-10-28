Bagages Algérie Ferries : 30 kg en économique, 60 kg en cabine, les règles à connaître

Contrairement à une idée répandue, les bagages ne sont pas illimités sur les navires d’Algérie Ferries. La franchise dépend de la classe et du mode de voyage. Bagages à main, bagages de cale, voiture chargée ou galerie de toit : voici les règles à connaître avant d’embarquer.

Bagages à main Algérie Ferries : deux sacs de 15 kg maximum

Comme les compagnies aériennes, Algérie Ferries encadre les bagages que les passagers gardent avec eux. Chaque voyageur peut emporter deux valises ou deux sacs de voyage. Chacun de ces bagages à main ne doit pas dépasser 15 kg.

La compagnie conseille de garder sur soi ses objets de valeur et ses médicaments. Les autres affaires peuvent voyager en cale. Ce tri facilite l’embarquement et limite l’encombrement à bord.

Franchise bagages Algérie Ferries : 30 ou 60 kg selon la classe

En plus des bagages à main, chaque passager adulte dispose d’une franchise pour ses bagages de cale. Sur la ligne entre l’Algérie et la France, elle s’élève à 60 kg en classe cabine. Elle tombe à 30 kg en classe économique, le cas le plus fréquent pour les familles.

Sur la ligne Espagne, les conditions générales appliquent les mêmes franchises. La page pratique de la compagnie évoque 60 kg pour tous, mais seules les conditions générales ont une valeur contractuelle. Mieux vaut donc compter sur 30 kg en classe économique.

Classe cabine (lignes France et Espagne) : 2 bagages à main de 15 kg et 60 kg en cale.

2 bagages à main de 15 kg et 60 kg en cale. Classe économique (lignes France et Espagne) : 2 bagages à main de 15 kg et 30 kg en cale.

Seuls les bagages enregistrés engagent la responsabilité de la compagnie. Un sac égaré sur un pont ne pourra donc donner lieu à aucune indemnisation. Mieux vaut enregistrer ses valises plutôt que de les garder dans les espaces communs.

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Bagages Algérie Ferries en voiture : ce qui est autorisé

Voyager avec son véhicule change la manière de transporter ses bagages. La voiture voyage au garage du navire, avec les affaires chargées à l’intérieur. La compagnie interdit toutefois l’accès au garage pendant la traversée. Mieux vaut donc prendre ses affaires utiles avant de quitter la voiture.

La hauteur du véhicule reste en revanche contrôlée. La compagnie retient une hauteur standard de 1,70 m pour les voitures de tourisme. Entre 1,70 m et 2,30 m, elle applique une surtaxe, dans la limite des places disponibles.

La compagnie demande aussi que les bagages sur galerie ne compromettent pas la stabilité du véhicule. Un chargement trop haut peut faire dépasser la limite de 1,70 m et déclencher la surtaxe. Mieux vaut donc mesurer sa voiture chargée avant de prendre la route du port.

Ligne Marseille-Skikda : 2 mètres maximum et pas de bagages sur le toit des utilitaires

Sur la ligne Marseille-Skikda, la compagnie applique des règles plus strictes. Elle y limite la hauteur des voitures de tourisme à 2 mètres. Elle interdit aussi de charger des bagages sur le toit des autres véhicules, comme les minibus, les utilitaires ou les camions.

La compagnie explique ces mesures par la volonté d’utiliser au mieux la capacité de ses navires. Les voyageurs de cette ligne ont donc intérêt à revoir leur chargement avant le départ. Une galerie trop haute ou un toit chargé peuvent compliquer l’embarquement.

Rester en Algérie avec sa voiture : le titre de passage en douane

Les voyageurs qui restent en Algérie avec leur voiture doivent obtenir un titre de passage en douane (TPD). La Douane le délivre au port sur présentation du formulaire de demande, du passeport, de la carte de résidence et de la carte grise. Au départ, le voyageur remet ce document à la Douane, qui valide la sortie par un cachet sur le passeport.

Marchandises : les bagages interdits chez Algérie Ferries

Les bagages doivent contenir uniquement des effets personnels. Les conditions générales interdisent de charger des marchandises comme bagages. Tout contrevenant paie le double des frais, et la compagnie décline alors toute responsabilité en cas de perte ou de dommage.

Les franchises de la Douane algérienne s’appliquent aussi à l’arrivée, comme l’explique notre guide des règles douanières. Les sommes d’argent transportées font également l’objet de règles précises. Notre article sur les seuils de déclaration de l’argent détaille les montants à déclarer en France et en Algérie.

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Embarquement Algérie Ferries : les horaires et documents à prévoir

L’enregistrement ouvre quatre heures avant le départ. Il ferme une heure avant pour les passagers piétons, et une heure et demie avant pour les véhicules. La compagnie refuse l’accès à bord à toute personne arrivée après la fermeture.

Chaque passager présente son billet avec réservation confirmée et son passeport en cours de validité. Les passagers véhiculés ajoutent la carte grise originale et le certificat d’assurance. Au départ d’un port algérien, ils remplissent aussi la fiche de police « sortie » du véhicule. En été, la compagnie recommande d’arriver dès l’ouverture des barrières du port.

Les règles peuvent évoluer d’une saison à l’autre. Mieux vaut vérifier les conditions sur le billet et auprès de la compagnie avant le départ, afin d’éviter toute confusion. Le centre d’appels répond au 3307, du dimanche au jeudi de 8 h à 18 h. Il répond aussi le samedi, de 8 h à 16 h. Depuis l’étranger, il faut passer par son agence de voyages ou un représentant de la compagnie.

Les familles qui hésitent entre plusieurs compagnies peuvent comparer les offres de la saison prochaine. GNV a par exemple ouvert ses réservations pour l’été 2027. Chaque compagnie applique toutefois ses propres règles en matière de bagages.

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