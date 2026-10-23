Bagages Air Algérie depuis la France : surpoids, valise supplémentaire, ce que coûte un excédent

Une valise trop lourde peut coûter cher au comptoir d’enregistrement d’Air Algérie. Franchise, surpoids, pièce supplémentaire, achat anticipé ou paiement à l’aéroport : les règles changent selon la situation. Voici ce qu’il faut savoir avant un vol au départ de la France.

Franchise bagages Air Algérie : une valise de 23 kg en classe économique

Air Algérie applique depuis fin octobre 2023 le « concept de pièce », aligné sur les normes internationales. La compagnie raisonne désormais en nombre de valises, et non plus en poids total. En classe économique, la franchise comprend en général une valise de 23 kg en soute.

Sur les vols entre la France et l’Algérie, la franchise dépend de la cabine et du tarif choisi. Le tarif Light, le moins cher, n’inclut aucun bagage en soute. Les tarifs Standard et Flex comprennent une valise de 23 kg.

La classe Économie Premium et la classe Affaires donnent droit à deux valises de 23 kg. La franchise exacte figure dans tous les cas sur le billet électronique. Elle seule fait foi au moment de l’enregistrement.

Chaque valise ne doit pas dépasser 158 cm, en additionnant longueur, largeur et profondeur. En cabine, Air Algérie autorise un seul bagage gratuit de 10 kg maximum. Cette limite descend à 5 kg sur les avions ATR.

Excédent de bagages Air Algérie : surpoids ou valise supplémentaire ?

Air Algérie considère comme excédent tout bagage de plus de 23 kg ou de plus de 158 cm. Une valise de 23 à 32 kg est acceptée, moyennant un forfait de surpoids. Au-delà de 32 kg, la compagnie la refuse à l’enregistrement et impose un transport par fret.

Une valise en plus de la franchise donne lieu au paiement d’une pièce supplémentaire, dans la limite de 23 kg. Un bagage hors format, entre 158 et 203 cm, coûte 80 euros, ou 12 000 DA au départ de l’Algérie. Il doit toutefois pouvoir être chargé dans la soute de l’avion.

Le montant du surpoids n’apparaît pas dans les grilles publiées en ligne par la compagnie. Une valise supplémentaire achetée à l’avance coûte, elle, 40 euros, un prix connu dès la réservation. Une pesée à domicile permet d’éviter les mauvaises surprises au comptoir.

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Prix d’un bagage supplémentaire Air Algérie au départ de la France

Air Algérie publie une grille tarifaire officielle pour les pièces supplémentaires. Les prix varient selon le moment de l’achat, plus ou moins de 24 heures avant le vol. Voici les tarifs au départ de la France.

Première pièce supplémentaire (23 kg) : 40 euros plus de 24 heures avant le vol, 80 euros ensuite ou à l’aéroport.

40 euros plus de 24 heures avant le vol, 80 euros ensuite ou à l’aéroport. Deuxième pièce supplémentaire : 75 euros à l’avance, 150 euros ensuite ou à l’aéroport.

75 euros à l’avance, 150 euros ensuite ou à l’aéroport. Troisième et quatrième pièces : 150 euros chacune.

150 euros chacune. Bagage hors format (de 158 à 203 cm) : 80 euros forfaitaires.

80 euros forfaitaires. Surpoids d’une valise (de 23 à 32 kg) : forfait appliqué à l’enregistrement, dont la compagnie ne publie pas le montant en ligne.

Au départ de l’Algérie vers la France, la première pièce coûte 6 000 DA à l’avance et 12 000 DA à l’aéroport. La deuxième passe de 11 000 à 22 000 DA. Au départ d’autres pays européens, comme l’Espagne ou l’Italie, la première pièce achetée à l’avance coûte 60 euros.

Acheter un bagage supplémentaire Air Algérie en ligne : jusqu’à 75 € d’économie

Air Algérie permet d’acheter des bagages supplémentaires à l’avance, sur son site, son application mobile ou en agence. Acheté plus de 24 heures avant le vol, le premier bagage coûte deux fois moins cher qu’à l’aéroport : 40 euros au lieu de 80. L’économie atteint 75 euros sur la deuxième pièce.

Sur le site d’Air Algérie, la démarche passe par l’espace de gestion de la réservation. Il suffit de saisir son nom et sa référence de réservation, puis de choisir l’option bagages. Le paiement se fait ensuite par carte bancaire.

Le service reste soumis à disponibilité, et la compagnie peut limiter les ventes pour des raisons de sécurité. Le bagage acheté n’est pas transférable à un autre passager. Il ne peut pas non plus être acheté pour un bébé de moins de deux ans.

Le bagage n’est remboursé qu’en cas d’annulation du vol pour des raisons opérationnelles ou de sécurité. Les tarifs évoluent régulièrement, et il est recommandé de vérifier sur le site officiel ou en agence avant le départ, afin d’éviter toute confusion.

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Bagages Air Algérie : nos conseils pour éviter les frais au comptoir

Un pèse-bagage à main permet de contrôler le poids de chaque valise avant de quitter son domicile. Mieux vaut répartir les affaires lourdes entre plusieurs bagages plutôt que de dépasser 23 kg. Si une valise supplémentaire paraît inévitable, l’achat plus de 24 heures avant le vol reste la solution la plus économique.

Le prix du billet compte aussi dans le budget global du voyage. Air Algérie propose régulièrement des offres, comme ses billets aller-retour à partir de 148 euros ou sa promotion d’automne. Le tarif Light, souvent le plus attractif, n’inclut en revanche aucune valise en soute.

Ceux qui emportent des cadeaux ou de l’argent liquide doivent enfin respecter les règles douanières. Notre article détaille les seuils de déclaration de l’argent en France et en Algérie. Un contrôle à l’arrivée peut en effet ralentir la sortie de l’aéroport.

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