Bagages Air Algérie : de 1 000 à 34 000 DA, les tarifs selon les destinations

Une ou deux valises en soute, selon la destination : la franchise d’Air Algérie varie fortement d’une ligne à l’autre. Le prix des valises supplémentaires aussi, de 6 000 DA à 34 000 DA selon la ligne. Voici les règles au départ de l’Algérie, y compris sur les vols intérieurs.

Franchise bagages Air Algérie : une ou deux valises selon la destination

Air Algérie applique le « concept de pièce » : la franchise se compte en nombre de valises, et non en poids total. Chaque valise ne doit pas dépasser 23 kg et 158 cm, en additionnant longueur, largeur et profondeur. En cabine, la compagnie autorise un seul bagage gratuit de 10 kg, ou 5 kg sur les avions ATR.

Le nombre de valises incluses dépend de la destination et de la cabine. En classe économique, la grille officielle de la compagnie prévoit les franchises suivantes. La franchise exacte figure toutefois sur le billet électronique, qui seul fait foi.

Europe, Tunis et Moscou : une valise en économique, deux en Économie Premium et en Affaires.

une valise en économique, deux en Économie Premium et en Affaires. Afrique subsaharienne (Dakar, Bamako, Abidjan, Douala, Niamey, Nouakchott…) : une valise en économique, deux en Affaires.

(Dakar, Bamako, Abidjan, Douala, Niamey, Nouakchott…) : une valise en économique, deux en Affaires. Istanbul et Antalya : deux valises en économique, trois en Affaires.

deux valises en économique, trois en Affaires. Le Caire, Beyrouth et Doha : deux valises en économique, trois en Économie Premium et en Affaires.

deux valises en économique, trois en Économie Premium et en Affaires. Montréal, Pékin, Guangzhou, Kuala Lumpur, Johannesburg et Addis-Abeba : deux valises en économique, trois en Économie Premium et en Affaires.

deux valises en économique, trois en Économie Premium et en Affaires. Vols intérieurs : une valise en économique, deux en Première sur les moyens et gros porteurs.

Le tarif choisi compte aussi. Sur les lignes vers la France, le tarif Light n’inclut aucune valise en soute. Mieux vaut donc vérifier la franchise avant de comparer les prix des billets.

Valise supplémentaire au départ de l’Algérie : les tarifs vers l’Europe

Air Algérie fixe deux prix pour chaque pièce supplémentaire. Le premier s’applique à un achat plus de 24 heures avant le vol, le second à un achat plus tardif ou à l’aéroport. Vers la France, l’écart va du simple au double.

France : 6 000 DA à l’avance ou 12 000 DA pour la 1re pièce, 11 000 ou 22 000 DA pour la 2e.

6 000 DA à l’avance ou 12 000 DA pour la 1re pièce, 11 000 ou 22 000 DA pour la 2e. Espagne, Italie, Allemagne, Belgique, Autriche, Portugal, Pays-Bas, Suisse, Tunisie et Russie : 9 000 ou 12 000 DA pour la 1re pièce, 16 500 ou 22 000 DA pour la 2e.

9 000 ou 12 000 DA pour la 1re pièce, 16 500 ou 22 000 DA pour la 2e. Royaume-Uni : 10 000 ou 12 000 DA pour la 1re pièce, 18 500 ou 22 000 DA pour la 2e.

10 000 ou 12 000 DA pour la 1re pièce, 18 500 ou 22 000 DA pour la 2e. Troisième et quatrième pièces : 22 000 DA chacune vers toutes ces destinations.

La France bénéficie ainsi du tarif anticipé le plus bas du réseau. Notre article sur les bagages Air Algérie au départ de la France détaille les prix dans l’autre sens. Les tarifs en euros y suivent la même logique.

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Afrique, Moyen-Orient, Turquie : des tarifs plus élevés

Les valises supplémentaires coûtent nettement plus cher vers l’Afrique et le Moyen-Orient. L’écart entre l’achat anticipé et le paiement à l’aéroport y est en revanche plus faible. Voici les tarifs au départ de l’Algérie.

Afrique subsaharienne et Mauritanie : 17 000 ou 22 000 DA pour la 1re pièce, 23 000 ou 30 000 DA pour la 2e.

17 000 ou 22 000 DA pour la 1re pièce, 23 000 ou 30 000 DA pour la 2e. Éthiopie et Afrique du Sud : 18 000 ou 24 000 DA pour la 1re pièce, 25 000 ou 34 000 DA pour la 2e.

18 000 ou 24 000 DA pour la 1re pièce, 25 000 ou 34 000 DA pour la 2e. Égypte et Liban : 12 500 ou 14 000 DA pour la 1re pièce, 18 000 ou 20 000 DA pour la 2e.

12 500 ou 14 000 DA pour la 1re pièce, 18 000 ou 20 000 DA pour la 2e. Qatar : 16 000 ou 20 000 DA pour la 1re pièce, 24 000 ou 30 000 DA pour la 2e.

16 000 ou 20 000 DA pour la 1re pièce, 24 000 ou 30 000 DA pour la 2e. Jordanie : 18 000 ou 20 000 DA pour chacune des deux pièces.

18 000 ou 20 000 DA pour chacune des deux pièces. Arabie saoudite : 17 000 ou 25 000 DA pour chacune des deux premières pièces.

17 000 ou 25 000 DA pour chacune des deux premières pièces. Turquie : 15 000 ou 17 000 DA pour la 1re pièce, 17 000 ou 19 000 DA pour la 2e.

Le premier montant correspond toujours à un achat plus de 24 heures avant le vol. Vers l’Afrique subsaharienne, les troisième et quatrième pièces coûtent 30 000 DA chacune. Elles atteignent 34 000 DA vers l’Éthiopie.

Canada, Chine, Malaisie : les tarifs des lignes long-courriers

Sur les lignes long-courriers, la franchise de deux valises limite souvent le besoin d’une pièce supplémentaire. Les tarifs restent toutefois élevés pour ceux qui voyagent très chargés. Certaines lignes limitent même le nombre de valises supplémentaires.

Canada : 16 000 ou 20 000 DA pour la 1re pièce, 19 000 ou 23 000 DA pour la 2e.

16 000 ou 20 000 DA pour la 1re pièce, 19 000 ou 23 000 DA pour la 2e. Pékin : 17 000 ou 22 000 DA pour la 1re pièce, 22 500 ou 30 000 DA pour la 2e.

17 000 ou 22 000 DA pour la 1re pièce, 22 500 ou 30 000 DA pour la 2e. Guangzhou : une seule pièce supplémentaire autorisée, à 17 000 ou 22 000 DA.

une seule pièce supplémentaire autorisée, à 17 000 ou 22 000 DA. Kuala Lumpur : 16 000 ou 20 000 DA pour la 1re pièce, 21 000 ou 25 000 DA pour la 2e, puis 30 000 DA.

Les passagers en correspondance à Alger vers ou depuis l’Afrique paient en euros. La 1re pièce leur coûte 150 ou 180 euros, la 2e 210 ou 250 euros. Sur les vols internationaux en Boeing 737-600 et sur les avions affrétés, une seule pièce supplémentaire est autorisée.

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Vols intérieurs Air Algérie : de 1 000 à 3 000 DA par valise

Sur les vols intérieurs, la franchise comprend une valise en classe économique. Les voyageurs peuvent ajouter jusqu’à deux pièces sur les avions ATR, et jusqu’à quatre sur les moyens et gros porteurs. Le tarif dépend des zones de départ et d’arrivée.

Entre le Nord et le Sud, dans les deux sens : 3 000 DA par pièce supplémentaire.

3 000 DA par pièce supplémentaire. Entre deux villes du Nord, ou entre deux villes du Sud : 1 000 DA par pièce supplémentaire.

La zone Nord regroupe Alger, Annaba, Batna, Béjaïa, Biskra, Constantine, Jijel, Mecheria, Oran, Sétif, Tébessa, Tiaret et Tlemcen. La zone Sud comprend notamment Adrar, Béchar, Djanet, El Oued, Ghardaïa, Hassi Messaoud, Illizi, Ouargla, Tamanrasset et Timimoun. Un Alger-Tamanrasset avec une valise en plus coûte ainsi 3 000 DA de supplément.

Surpoids, hors format, plus de 32 kg : les règles communes

Certaines règles s’appliquent sur l’ensemble du réseau. Une valise de 23 à 32 kg est acceptée moyennant un forfait de surpoids, dont la compagnie ne publie pas le montant en ligne. Au-delà de 32 kg, Air Algérie refuse la valise à l’enregistrement et impose un transport par fret.

Un bagage hors format, entre 158 et 203 cm, coûte 12 000 DA au départ de l’Algérie, quelle que soit la destination. Il doit toutefois pouvoir être chargé dans la soute de l’avion. Les achats de bagages restent soumis à disponibilité, et ne sont pas possibles pour les bébés de moins de deux ans.

Acheter sa valise plus de 24 heures avant le vol : jusqu’à moitié prix

L’achat anticipé reste le meilleur moyen de réduire la facture. Il se fait sur le site d’Air Algérie, son application mobile ou en agence, depuis l’espace de gestion de la réservation. Vers la France, la première valise coûte ainsi 6 000 DA au lieu de 12 000 DA.

Le bagage acheté n’est pas transférable à un autre passager. Il n’est remboursé qu’en cas d’annulation du vol pour des raisons opérationnelles ou de sécurité. Les tarifs évoluent régulièrement, et il est recommandé de vérifier sur le site officiel ou en agence avant le départ, afin d’éviter toute confusion.

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