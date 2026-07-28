Le navire Badji Mokhtar III saisi ? Algérie Ferries fait une mise au point

Le Badji Mokhtar III saisi ? Algérie Ferries brise le silence. Face aux rumeurs persistantes qui enflamment les réseaux sociaux, la compagnie maritime nationale est sortie de son muet ce mardi 28 juillet.

Dans un communiqué officiel, Algérie Ferries apporte un démenti catégorique et clarifie la situation : Non, le ferry n’a subi aucun problème majeur. Algérie Ferries confirme qu’il s’agit simplement d’un arrêt technique de routine, balayant ainsi les spéculations d’un revers de main.

Dans son communiqué officiel, la compagnie maritime dénonce la propagation d’une vidéo virale relayant de fausses informations au sujet du Badji Mokhtar III, tenant à rétablir la vérité auprès des voyageurs.

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Algérie Ferries met les points sur les i

Loin des spéculations, Algérie Ferries précise que le Badji Mokhtar III se trouve actuellement dans un chantier naval en Grèce. Cette immobilisation s’inscrit dans le cadre d’un arrêt technique annuel, une opération de maintenance de routine planifiée depuis plusieurs mois.

La compagnie explique par ailleurs que le retard pris dans le calendrier de maintenance découle de contraintes techniques indépendantes de sa volonté. Algérie Ferries assure mobiliser tous les moyens nécessaires pour atténuer l’impact de cet impondérable sur ses passagers.

Fleuron de la flotte nationale, le Badji Mokhtar III est le navire le plus récent et le plus imposant d’Algérie Ferries. Sorti des chantiers navals de Guangzhou en Chine — marquant une première historique dans la coopération algéro-chinoise —, ce géant des mers est entré en service en août 2021 lors de son arrivée au port d’Alger.

Forte demande estivale

Doté de 12 ponts, le Badji Mokhtar III affiche des dimensions impressionnantes : il peut transporter jusqu’à 1 800 passagers et 600 véhicules grâce à ses trois rampes d’accès arrière. Le navire propose plus de 500 cabines voyageurs (auxquelles s’ajoutent 100 cabines réservées au personnel de bord) ainsi qu’une panoplie d’équipements incluant restaurants, espaces de détente et boutiques duty-free.

Cette clarification survient dans un contexte de forte tension sur le réseau maritime. L’immobilisation du navire intervient en effet au plus fort de la saison estivale, une période marquée par une demande record sur les liaisons reliant l’Algérie à la France et à l’Espagne.

Pour faire face à la ruée estivale sur les liaisons entre l’Europe et l’Algérie, la compagnie s’appuie sur le reste de sa flotte. Les ferries El Djazaïr II, Tassili II et Tariq Ibn Ziyad sont ainsi pleinement mobilisés aux côtés du Badji Mokhtar III pour absorber la forte affluence de la saison.

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