Baddari ordonne la prolongation des cours jusqu’à 22h dans ces facultés

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a annoncé une série de mesures lors de sa visite à la faculté de droit et à la faculté des sciences islamiques de l’université d’Alger 1.

Moderniser l’offre pédagogique, adapter les cursus aux standards internationaux et améliorer la vie sur le campus. Création d’une nouvelle filière en anglais, horaires élargis jusqu’à 22 heures, numérisation immédiate du fonds documentaire et renforcement de l’accueil des étudiants figurent parmi les décisions prises.

Une nouvelle filière en droit international et droits humains dispensée en anglais

Lors de son déplacement, le ministre a demandé la mise en place d’un parcours de formation en droit international et droits humains, dispensé entièrement en langue anglaise.

Cette orientation répond aux besoins croissants liés à l’internationalisation des cursus universitaires. Elle ouvre aussi la voie à de nouvelles perspectives professionnelles pour les étudiants algériens.

Selon ses directives, le calcul du volume horaire sera désormais établi par semestre, permettant une organisation plus souple et adaptée aux standards académiques internationaux.

Campus d’Alger 1 : des cours prolongés jusqu’à 22 heures

Le ministre a également ordonné l’extension des horaires de cours et d’activités pédagogiques jusque tard le soir. Cette mesure doit faciliter l’accès aux enseignements et encourager la participation des étudiants aux programmes complémentaires. Notamment dans le domaine de l’entrepreneuriat universitaire.

En prolongeant la vie académique au-delà des horaires habituels, les autorités veulent donner plus de flexibilité aux enseignants comme aux étudiants. Tout en valorisant les initiatives extracurriculaires.

Numérisation du fonds documentaire à l’Université d’Alger 1

L’autre décision majeure consiste à la numérisation immédiate du fonds documentaire de la bibliothèque universitaire.

L’accès en ligne aux ressources académiques devrait faciliter la recherche et l’apprentissage. Tout en élargissant les possibilités pour les étudiants de consulter des ouvrages et articles scientifiques sans contrainte d’espace ni de temps.

Cette mesure s’inscrit dans une stratégie plus large de digitalisation du secteur de l’enseignement supérieur, amorcée ces dernières années.

Amélioration de l’accueil et du cadre de vie des étudiants

Le ministre a insisté sur l’importance d’améliorer les conditions de vie des étudiants. En particulier ceux inscrits en sciences islamiques, appelés à rejoindre leurs nouveaux locaux.

Il a demandé à ce que toutes les dispositions soient prises pour les accueillir dans les meilleures conditions. Tout en renforçant l’environnement éducatif par la modernisation des équipements et des espaces pédagogiques.

Il a également mis en avant la nécessité de promouvoir un cadre universitaire propice à l’épanouissement. Et ce, grâce à une meilleure intégration de la numérisation et des services dédiés à la communauté étudiante.

Avec ces annonces, l’université d’Alger 1 se prépare à un virage structurant. L’ouverture d’un cursus en anglais, la digitalisation des ressources et l’extension des activités pédagogiques reflètent l’ambition de projeter l’enseignement supérieur en Algérie vers une dynamique internationale.