Baddari honore les étudiants algériens primés à la Compétition internationale de mathématiques

Le 6 août dernier, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a organisé une cérémonie pour célébrer les remarquables performances des étudiants algériens à la Compétition internationale de mathématiques (IMC). Cette compétition de renom s’est tenue récemment à Blagoevgrad, en Bulgarie, rassemblant des esprits brillants de 70 pays. Un événement qui honore et récompense le talent exceptionnel des étudiants algériens dans le domaine des mathématiques.

En effet, les étudiants algériens se sont illustrés de manière impressionnante lors de la Compétition internationale de mathématiques (IMC) qui s’est déroulée à Blagoevgrad, en Bulgarie, du 31 juillet au 6 août 2023. Sous la houlette du ministre Kamel Baddari, la réussite des étudiants algériens a été reconnue et célébrée lors d’une cérémonie spéciale.

L’étudiante Choubila Guerfi a remporté la médaille de bronze, tandis que ses camarades ont obtenu des mentions très honorables, se démarquant au sein de cette compétition mondiale. Les universités de 70 nations ont pris part à cet événement captivant, démontrant ainsi l’étendue de l’excellence algérienne dans le domaine des mathématiques.

La Compétition internationale de mathématiques (IMC) a été l’occasion pour les étudiants algériens de briller sous les projecteurs internationaux. Le directeur adjoint de l’École nationale supérieure de mathématiques et l’enseignant qui ont accompagné les étudiants ont partagé leur joie pour cette réussite. Pour ces derniers, il s’agissait d’une première participation couronnée de succès, témoignant du potentiel prometteur des étudiants algériens dans le domaine scientifique.

Baddari leur décerne la médaille du mérite

Afin de souligner l’importance de cette victoire et d’encourager les lauréats à continuer leur quête d’excellence, le ministre Kamel Baddari a décerné la « médaille du mérite » du ministère aux étudiants et à leurs enseignants. Cette reconnaissance symbolique témoigne de l’appréciation profonde du gouvernement envers les efforts et les talents exceptionnels des étudiants algériens. Un geste qui inspire ces jeunes esprits à persévérer et à viser toujours plus haut dans leurs ambitions académiques.

Il est à noter que parmi les participants à la Compétition internationale de mathématiques figuraient également des lauréats de la prestigieuse médaille Fields. Cette présence illustre l’importance de cet événement au sein de la communauté mathématique mondiale. Les lauréats de la médaille Fields, reconnus pour leur excellence inégalée, ont ainsi partagé leur expertise et leur savoir avec les jeunes esprits prometteurs, créant ainsi un environnement propice à l’apprentissage et à l’échange.

Pour conclure, la victoire à la Compétition internationale de mathématiques ouvre de nouvelles perspectives pour les étudiants algériens, renforçant leur détermination à poursuivre leur exploration des mathématiques et à repousser les limites du savoir. Encouragés par cette expérience inspirante, ces jeunes talents sont prêts à relever de nouveaux défis et à viser l’excellence académique.