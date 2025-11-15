Baddari annonce un recrutement « immédiat » pour les diplômés de ces écoles (promotion 2026)

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a révélé ce samedi que les diplômés de la promotion 2026 de l’École nationale supérieure d’intelligence artificielle (ENSIA) et de l’École nationale supérieure de mathématiques (ENSM) soit un total de 157 étudiants, bénéficieront de contrats de travail immédiats et directs dès l’obtention de leur diplôme.

S’exprimant lors de l’inauguration du « Salon des Offres d’Emploi » au Pôle Scientifique et Technologique « le martyre Abdelhafid Ihaddaden » à Sidi Abdellah (Alger), en compagnie du ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, M. Badari a souligné, dans une déclaration relayée par la Radio Nationale, que les lauréats de la promotion 2026 des deux écoles se verront offrir des contrats de recrutement au sein de diverses institutions économiques et de services nationales.

L’objectif de cette initiative est clair : diversifier et moderniser l’économie nationale tout en créant un environnement propice à l’innovation.

Le ministre a ajouté que cette démarche contribuera à « assurer la stabilité de cette élite et à soutenir sa contribution au renforcement de l’économie de la connaissance et au service de la société ».

Il est à noter que ces futurs diplômés se répartissent comme suit : 107 étudiants à l’ENSIA et 50 étudiants à l’ENSM.

L’Université algérienne, « locomotive du développement national », selon Kamel Baddari

L’université algérienne est désormais le « moteur du développement national » dans divers domaines, a affirmé, avec conviction, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, lors de sa visite ce dimanche dans la wilaya de Tébessa.

S’exprimant après l’inauguration d’une salle de conférences à la Faculté des sciences économiques de l’université Larbi-Tebessi, M. Baddari a mis en lumière la transformation récente de l’institution. Il a souligné que l’université est devenue un « symbole de la transformation des idées et des projets de recherche en produits économiques », contribuant ainsi activement à la dynamique de développement local et national.

Le Ministre a insisté sur une « vision claire » guidant actuellement l’enseignement supérieur, visant à concrétiser les projets étudiants : « L’université dispose aujourd’hui d’une vision claire qui permet de transformer les projets des étudiants en produits pouvant être fabriqués et commercialisés, et non plus des projets enfermés dans des dossiers et dans des tiroirs. »

Dans cette optique résolument tournée vers l’entrepreneuriat, les hautes autorités du pays « aspirent à atteindre, d’ici à 2029, le seuil des 20.000 startups d’étudiants universitaires« . Cet objectif ambitieux, complété par des milliers de petites entreprises, doit participer à « l’effort collectif de construction de l’Algérie nouvelle et victorieuse ».

L’Université de Tébessa, pour sa part, a déjà prouvé son excellence dans ce domaine. Le Pr Abdelkrim Gouasmia, directeur de l’établissement, a révélé des chiffres éloquents :

54 brevets d’invention obtenus.

13 petites entreprises agréées.

5 start-ups enregistrées.

Ces résultats témoignent de « la qualité de la formation reçue » et de l’engagement des étudiants dans l’innovation.

Plus tôt dans sa visite, le ministre Baddari avait inspecté les annexes de la Faculté de médecine et de l’ENS au pôle universitaire Drid-Abdelmadjid.

Lors de ses échanges avec les étudiants, il a vivement encouragé ces derniers à « concrétiser leurs projets sur le terrain » et à mobiliser les dispositifs de financement pour donner une impulsion significative à l’emploi et au développement national.