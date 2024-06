Bachir Belloumi sur les tablettes d’un cador français

Bachir Belloumi est sur le point de franchir un nouveau cap dans sa carrière. Il est sur les tablettes d’un cador français.

Bachir Belloumi a réalisé une saison appréciable en championnat portugais avec Farense. Avec 7 buts et 4 passes décisives en 33 matchs, ses statistiques plaident en sa faveur et le moins que l’on puisse dire, elles ont suscité l’admiration de plusieurs recruteurs.

En effet, l’international algérien de 21 ans ne manque pas d’offres. Plusieurs clubs voudraient s’offrir ses services lors du mercato estival. Et aux dernières nouvelles, un cador français est entré en course pour le recruter. L’Olympique de Marseille, puisque c’est de lui qu’il s’agit, s’intéresse sérieusement au fils de la légende du football algérien Lakhdar Belloumi.

Selon « Foot Mercato », les responsables du club phocéen sont en pourparlers avec le joueur, qui est très emballé à l’idée de tenter une nouvelle expérience en championnat français. Une offre a été faite au club portugais Farense, sans pour autant dévoiler le montant.

Rude concurrence avec Benfica

L’Olympique de Marseille n’est pas le seul prestigieux club qui s’intéresse à Bachir Belloumi. En effet, l’attaquant gaucher est également convoité par cador portugais Benfica. Visiblement, les deux clubs se disputent le joueur, reste à savoir maintenant où sera sa future destination. On s’attend à ce que Farense devrait le céder au mieux offrant.

Mais le plus important, c’est évidemment de franchir un nouveau cap dans sa carrière. En rejoignant un autre club plus huppé, cela va sans doute lui permettre de progresser et de donner ainsi un autre élan à sa carrière.

Dans le cas où son transfert à l’Olympique de Marseille se concrétise, Bachir Belloumi serait le cinquième joueur algérien à jouer au club phocéen, après Djamel Belmadi, Salim Arrache, Karim Ziani et enfin Foued Kadir.