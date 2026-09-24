Bachir Belloumi nommé pour le titre de joueur du mois en Premier League

Six petites minutes à Stamford Bridge auront suffi à propulser Bachir Belloumi sur le devant de la scène anglaise. Deux mois seulement après sa découverte de l’élite britannique sous le maillot de Hull City, l’ailier international algérien vient d’entrer dans le cercle très restreint des huit joueurs nommés au trophée du meilleur joueur du mois de septembre en Premier League. Une distinction rarissime pour un débutant dans le championnat le plus exigeant d’Europe.

Bachir Belloumi récompensé pour un mois de septembre décisif

Le bilan parle de lui-même. Sur trois rencontres disputées en septembre, le numéro 10 des Tigers a signé deux réalisations et une offrande. Un rendement qui porte son total à deux buts et deux passes décisives depuis le coup d’envoi de l’exercice, pour un joueur qui n’avait jamais évolué à ce niveau auparavant.

Ce rendement immédiat n’a rien d’un accident de parcours. L’ailier avait déjà séduit le nouveau staff national à la fin de l’été, au point d’être rappelé parmi les internationaux retenus par le sélectionneur Brahim Hemdani pour les éliminatoires de la CAN 2027. Son ascension à Hull City figurait alors parmi les arguments avancés pour justifier son retour.

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Le doublé de Belloumi à Chelsea a tout déclenché

Le déclic porte une date et un lieu : Stamford Bridge. Menés dès la septième minute sur une ouverture du score de Morgan Rogers, les hommes de Hull City semblaient promis à une longue soirée défensive. Le scénario a basculé sous l’impulsion d’un seul homme.

À la 28e minute, l’Algérien ramenait son équipe à hauteur des Blues. Le temps de reprendre son souffle, et le voilà qui remettait ça pour offrir l’avantage aux siens. Sa frappe, déclenchée aux abords de la surface londonienne, a effleuré un défenseur adverse sans pour autant dévier suffisamment pour tromper la vigilance… du filet. Le match s’est finalement soldé par un partage des points (2-2), mais le nom de Belloumi circulait déjà partout outre-Manche.

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Quelques jours plus tard, à Newcastle, il se muait en passeur pour Mohamed-Ali Cho. Une action qui n’a pas empêché la défaite des siens (2-1), mais qui confirme la régularité de ses apports offensifs sur l’ensemble du mois.

Une concurrence relevée pour le trophée du mois en Premier League

La liste des prétendants ne laisse aucune place au hasard. Aux côtés de l’Algérien figurent Jayden Bogle, Pascal Gross, Alexander Isak, Jeremy Jacquet, Charalampos Kostoulas, Kevin Schade et Antoine Semenyo. Autrement dit, des attaquants confirmés, des révélations et des cadres de clubs installés dans le haut du tableau.

Le mode de désignation combine le vote des supporters à celui d’un panel d’experts mandatés par la ligue anglaise. Rien n’est donc acquis pour le joueur de Hull City, dont la notoriété reste inférieure à celle de plusieurs concurrents. Mais la simple présence d’un international algérien dans cette short-list constitue déjà un signal fort.

Le football algérien retrouve une vitrine en Premier League

Cette nomination intervient à un moment particulier pour les Verts. Le championnat anglais, longtemps associé à la réussite de Riyad Mahrez et de son parcours tricolore avec Leicester puis Manchester City, attendait un nouveau représentant capable de peser dans les grands rendez-vous.

Les recruteurs britanniques, eux, scrutent depuis plusieurs saisons les profils offensifs jeunes et polyvalents, comme l’ont montré les grandes manœuvres du mercato estival en Angleterre. Belloumi coche à peu près toutes les cases : percussion, capacité à frapper des deux pieds et sens du timing dans la surface.

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