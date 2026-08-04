Bacheliers 2026 : voici comment finaliser votre inscription universitaire sans vous déplacer

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique vient de fixer les dates des inscriptions universitaires finales. Le ministre Kamel Baddari l’a annoncé sur sa page Facebook officielle. Les nouveaux bacheliers pourront s’inscrire entièrement en ligne, sans aucun document papier, du 5 au 10 août 2026.

Une procédure 100 % numérique et sans papier

Le ministère informe tous les titulaires du baccalauréat, session 2026. Les inscriptions universitaires finales débutent le 5 août à minuit. Elles se poursuivent jusqu’au 10 août 2026. Cette opération marque une nouvelle étape dans la dématérialisation des démarches universitaires.

Chaque étudiant doit se rendre sur la plateforme officielle progres.mesrs.dz/webetu. Il peut aussi scanner le code QR dessus fourni par le ministère pour accéder directement au service. Les deux options mènent au même formulaire d’inscription.

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Le paiement des droits d’inscription

Le paiement des droits d’inscription reste une étape obligatoire. L’étudiant doit régler ce montant exclusivement via la carte Eddahabia. Ce mode de paiement remplace donc les versements postaux classiques. Une fois le paiement validé, l’étudiant reçoit sa carte étudiante virtuelle. Elle apparaît directement sur son smartphone. Il n’a plus besoin de se déplacer vers son établissement pour récupérer un document physique.

Cette mesure simplifie les démarches administratives. Elle réduit aussi les délais de traitement pour les universités. Enfin, elle limite l’usage du papier dans les services publics.

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Contexte et nouvelles mesures

Cette réforme s’inscrit dans un contexte particulier. 876 201 candidats ont en effet composé lors de la session de juin 2026. Ils étaient répartis sur 2 973 centres à travers le pays. Une large part d’entre eux rejoindra donc les bancs de l’université dès la rentrée prochaine. C’est précisément pour cette cohorte que le ministère a pensé ces nouvelles mesures.

Le passage du lycée à l’université bénéficie désormais d’un cadre renforcé. Il s’appuie sur une orientation numérisée. Il repose aussi sur des dispositifs pédagogiques harmonisés à l’échelle nationale. Le ministère a d’ailleurs lancé en février dernier le projet de « cours de référence ». Ce projet unifie les contenus des trois années de licence. Par conséquent, la rentrée 2026 s’annonce comme un véritable tournant pour l’enseignement supérieur algérien.

Les étudiants concernés doivent donc anticiper cette démarche. Ils doivent préparer leur carte Eddahabia avant l’ouverture du service. Cela évite tout blocage de dernière minute. Le ministère rappelle aussi l’importance de vérifier régulièrement son compte sur la plateforme Progrès. Ce suivi permet de rester informé de l’évolution du dossier.

Avec cette transition numérique, l’Algérie confirme sa volonté de moderniser durablement son secteur universitaire. Chaque année, ce chantier touche des centaines de milliers de nouveaux bacheliers.

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