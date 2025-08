Bacheliers 2025 : des contrats de travail garantis pour plus de 40 000 étudiants

L’université ne mène plus forcément à l’incertitude. Pour plus de 40 000 nouveaux bacheliers algériens, le chemin est désormais tout tracé. Études supérieures, puis contrat de travail garanti. C’est l’annonce forte faite ce mardi 5 août par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari.

Lors d’une conférence de presse consacrée aux résultats de l’orientation des nouveaux bacheliers de la session 2025, le ministre a détaillé une mesure qui marque un tournant stratégique. Plus de 13 % des nouveaux inscrits bénéficieront d’un contrat d’embauche dès la fin de leur cursus universitaire. Notamment dans les secteurs clés de l’éducation nationale et de la santé publique.

La nouvelle a de quoi réjouir plus d’un étudiant et leurs familles. Ce sont exactement plus de 40 000 étudiants fraîchement orientés qui verront leur avenir professionnel sécurisé avant même la fin de leurs études.

Selon le ministre Kamel Baddari, cette politique de contrats garantis concerne principalement deux domaines stratégiques :

Le secteur de la santé

Le secteur de l’éducation nationale

Cette mesure, inédite par son ampleur, concerne 13 % des nouveaux étudiants. Un pourcentage significatif qui traduit, selon les mots du ministre, « l’irréversible volonté de l’État de rapprocher l’université de son environnement économique et social ».

BAC 2025 : une orientation guidée par les algorithmes… et les ambitions

Outre ces annonces sur les contrats d’embauche, la conférence a été l’occasion de faire un état des lieux précis de l’orientation des nouveaux bacheliers :

331 827 étudiants ont déjà été orientés, soit 97,34 % de l’ensemble des candidats admis.

ont déjà été orientés, soit de 9 074 étudiants restants auront jusqu’au 8 août pour bénéficier d’une seconde phase d’orientation.

auront jusqu’au pour bénéficier d’une seconde phase d’orientation. 70,30 % des étudiants ont obtenu l’un de leurs trois premiers choix de filière.

Le ministre a souligné que cette orientation 2025 a été pensée avec rigueur : « guidé avec précision par la numérisation, les algorithmes et l’intelligence artificielle ». Une démarche qui vise à rationaliser les choix, tout en respectant les profils et les aspirations des étudiants.

Sciences, technologies et médecine : les filières en tête des choix universitaires 2025 en Algérie

L’analyse des choix d’orientation révèle également une tendance forte, avec une montée en puissance des disciplines scientifiques et technologiques.

65,30 % des nouveaux étudiants ont opté pour des filières scientifiques et technologiques.

ont opté pour des filières scientifiques et technologiques. 34,70 % se sont dirigés vers les sciences humaines et sociales.

Quant aux meilleurs bacheliers, ceux qui ont obtenu les mentions « très bien » et « excellent », leur préférence va vers :

Les grandes écoles de Sidi Abdallah dédiées aux sciences et technologies

dédiées aux sciences et technologies Les spécialités médicales

Un choix qui n’est pas anodin. Il illustre, selon le ministre, « la confiance que place l’élite académique dans les sciences et les technologies », en droite ligne avec le huitième axe du programme du président de la République 2024-2029, axé sur le développement de la recherche, de l’innovation et de l’économie du savoir.