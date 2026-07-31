Bac, tronc commun, orientation… Saâdaoui dissipe le flou sur la réforme du lycée

Alors que la réorganisation pédagogique prévue pour la rentrée scolaire du 6 septembre 2026 suscite de nombreuses interrogations chez les élèves et leurs parents, le ministre de l’Éducation nationale Mohamed Seghir Saâdaoui a apporté plusieurs clarifications sur les points qui préoccupent le plus la communauté éducative.

Au-delà des nouveaux aménagements annoncés dans les programmes et l’organisation des filières, son intervention a permis de préciser deux éléments importants. Le maintien du tronc commun pour la prochaine année scolaire et l’absence de changement dans le mode d’organisation du baccalauréat.

Réforme du lycée : le tronc commun reste maintenu pour la rentrée 2026-2027

La question de l’évolution du tronc commun figurait parmi les sujets les plus attendus lors de la conférence de presse du ministre.

Mohamed Seghir Saâdaoui a confirmé que le système actuel sera maintenu durant l’année scolaire 2026-2027. Les élèves continueront donc à suivre ce parcours commun avant leur orientation vers les différentes filières du secondaire.

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Toutefois, le ministre a ouvert une perspective d’évolution pour les prochaines années. Il a indiqué que le ministère étudiera la possibilité de développer le système d’orientation afin de permettre, à terme, une intégration dans les filières dès la première année secondaire.

Cette éventuelle évolution reste conditionnée aux études pédagogiques et à l’évolution de l’organisation du système éducatif.

Le ministre a également rappelé le rôle du cycle moyen dans la préparation de cette orientation. Selon lui, cette étape permet aux élèves de découvrir leurs capacités et leurs aptitudes. Afin de mieux construire leur projet scolaire avant leur arrivée au lycée.

Bac 2027 : quel impact de la réorganisation des matières sur l’examen ?

Les modifications annoncées dans l’organisation du secondaire ont également soulevé des questions autour du baccalauréat.

Sur ce point, le ministre de l’Éducation nationale a tenu à rassurer les élèves. Le mode d’organisation de l’examen ne connaîtra aucun changement.

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Les matières concernées par l’épreuve du baccalauréat resteront celles programmées en troisième année secondaire selon la nouvelle organisation des filières.

Cette précision intervient alors que certaines matières seront réorganisées entre les trois années du secondaire. Le ministère explique que cette répartition vise à respecter une logique de progression. En permettant aux élèves d’acquérir certains enseignements plus tôt et de consacrer davantage de temps en terminale aux matières principales liées à leur spécialité.

Rentrée scolaire 2026-2027 : une transition renforcée par un accompagnement dès le 6 septembre

Face aux nouvelles dispositions pédagogiques, le ministère prévoit également un accompagnement des élèves afin de faciliter leur adaptation.

Des séances d’information et d’orientation seront organisées au début de l’année scolaire pour aider les élèves à mieux comprendre les nouveaux parcours, leurs choix de filières et les liens entre l’enseignement secondaire et les formations universitaires.

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Cette démarche doit permettre d’expliquer les changements introduits et d’accompagner les élèves dans leurs choix scolaires.

En apportant ces garanties, le ministère entend lever les ambiguïtés et aborder la rentrée 2026-2027. Sous le signe de la stabilité et de la préparation méthodique aux études supérieures.