Plus de 862 000 candidats au rendez-vous avec l’examen du bac demain

À partir de demain, dimanche 9 juin, plus de 862 000 candidats à travers le pays se prépareront à passer les épreuves du baccalauréat pour la session 2024. Cet événement marque un moment crucial pour les étudiants qui aspirent à obtenir ce diplôme clé.

Le ministre de l’Éducation nationale, Abdelhakim Belaabed, a révélé que 862 733 candidats s’apprêtent à passer les examens du baccalauréat, qui se dérouleront jusqu’au 13 juin.

Parmi ces candidats, 971 sont des personnes en situation de handicap, qui bénéficieront d’aménagements spécifiques pour passer leurs épreuves dans les meilleures conditions possibles.

Le ministre Belaabed a souligné l’importance de la vigilance et du bon déroulement des examens. Il a insisté sur la nécessité d’assurer une organisation impeccable et de créer des conditions optimales pour que tous les candidats puissent passer leurs examens dans une atmosphère sereine et propice à la réussite. “Toutes les mesures organisationnelles, humaines et matérielles ont été prises pour garantir le bon déroulement de cet examen, y compris la mise en place d’un dispositif de suivi à plusieurs niveaux pour assurer la plus grande rigueur possible,” a-t-il affirmé.

Bac 2024 : Des sujets d’examen adaptés

Le ministre a également rassuré les élèves en précisant que les sujets des examens ont été conçus de manière à être accessibles à tout élève ayant suivi régulièrement ses cours jusqu’à la fin du troisième trimestre de l’année scolaire.

Les sujets seront issus des leçons dispensées en présentiel, et les établissements scolaires resteront ouverts pour permettre aux candidats de réviser collectivement et de se préparer efficacement.

Enfin, Abdelhakim Belabed a rappelé aux candidats de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les retards le jour des examens. “Les centres d’examen ouvriront leurs portes une heure et demie avant le début des épreuves,” a-t-il précisé, encourageant ainsi les candidats à arriver tôt pour éviter tout stress inutile.

Ce rendez-vous annuel avec le baccalauréat est un moment déterminant pour des milliers de jeunes à travers le pays. Le ministère de l’Éducation nationale met tout en œuvre pour que ces épreuves se déroulent dans les meilleures conditions possibles, permettant à chaque candidat de donner le meilleur de lui-même.