BAC et BEM 2026 : Les dates des épreuves sportives dévoilées (ministère)

Le ministère de l’Éducation nationale a communiqué officiellement les dates de déroulement des épreuves d’éducation physique et sportive (EPS) pour les sessions du Brevet d’enseignement moyen (BEM) et du Baccalauréat 2026.

Ainsi, les épreuves sportives se tiendront sur une période de quatorze jours, soit du dimanche 3 mai au samedi 16 mai 2026. Le ministère précise que chaque candidat devra se conformer strictement à la date et à l’heure mentionnées sur sa convocation personnelle.

Cette session concerne exclusivement les candidats libres inscrits aux examens suivants :

Le Brevet d’enseignement moyen (BEM).

Le Baccalauréat de l’enseignement secondaire.

Sont également inclus dans ce calendrier les candidats relevant du Bureau National d’Enseignement et de Formation à Distance (ONEFD).

Comment et quand retirer sa convocation ?

Le ministère invite l’ensemble des candidats concernés à procéder au retrait de leurs convocations durant la période allant du lundi 13 avril au samedi 2 mai 2026.

L’opération s’effectue via les plateformes numériques de l’Office National des Examens et Concours (ONEC) en utilisant l’identifiant et le mot de passe habituels :

Pour le BEM : https://bem.onec.dz

Pour le Baccalauréat : https://bac.onec.dz

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La tutelle insiste sur l’obligation pour chaque candidat de se présenter au centre d’examen indiqué, muni de sa convocation, tout en respectant scrupuleusement le créneau horaire qui lui a été attribué.

BAC et BEM 2026 : Le compte à rebours est lancé

Au-delà des épreuves physiques, le ministère a également levé le voile sur le calendrier crucial des épreuves écrites. Les candidats au Brevet d’enseignement moyen (BEM) ouvriront le bal et seront mis à l’épreuve du mardi 19 au jeudi 21 mai 2026.

Quant aux postulants au Baccalauréat, le rendez-vous est pris pour la session estivale qui se déroulera du dimanche 7 au jeudi 11 juin 2026. Ces dates marquent le point culminant d’une année de préparation intense pour des centaines de milliers d’élèves à travers le territoire national.

En conclusion, cette annonce permet aux futurs bacheliers et collégiens de finaliser leur planning de révisions avec précision.

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Entre l’endurance physique en mai et la rigueur intellectuelle en juin, les semaines à venir seront décisives. La réussite reposera non seulement sur les connaissances acquises, mais aussi sur une organisation rigoureuse, en commençant par le retrait rapide des convocations pour éviter tout imprévu de dernière minute !