BAC et BEM 2026 : Dernières 24 heures avant l’exclusion des « fraudeurs »

Dernières 24 heures pour rectifier les fausses déclarations : le ministère de l’Éducation nationale accorde un ultime délai aux candidats libres pour régulariser leur situation sous peine d’exclusion immédiate.

Ce samedi marque la fin du délai supplémentaire accordé par l’Office National des Examens et Concours (ONEC) pour la révision des données personnelles et la correction des erreurs dans les dossiers d’inscription aux examens du Baccalauréat et du Brevet d’Enseignement Moyen (session 2026).

Derrière cette mesure administrative se cache une traque rigoureuse contre ce que les autorités scolaires qualifient de « manœuvres frauduleuses ».

L’archive numérique comme juge de paix

L’alerte a été donnée après que les services de l’ONEC ont constaté des incohérences flagrantes dans les dossiers de nombreux candidats libres. En croisant les données actuelles avec les archives numériques des années précédentes, l’Office a mis à nu des centaines de tentatives de fraude.

Le mode opératoire est récurrent : de nombreux candidats omettent volontairement de déclarer leur nombre réel de participations aux sessions précédentes. L’objectif ? Échapper aux frais d’inscription majorés que la loi impose aux candidats multi-redoublants.

Le constat est sans appel : certains inscrits ont déclaré participer pour la première ou deuxième fois, alors que l’archive révèle trois, quatre, voire cinq tentatives passées. Plus grave encore, des candidats déjà titulaires du diplôme ont tenté de s’inscrire sous le statut de « nouveau candidat » pour bénéficier de tarifs réduits.

BAC et BEM 2026 : Une « dernière chance » avant l’exclusion

Plutôt que de procéder à une éviction immédiate pour « fausse déclaration », le ministère de l’Éducation a opté pour la pédagogie en prolongeant la période de correction. Il s’agit d’une main tendue permettant aux retardataires de régulariser leurs dettes financières vis-à-vis de l’administration.

Toutefois, la mise en garde est sévère. Passé le délai de ce samedi :

Exclusion automatique des listes nominatives.

Impossibilité de retirer les convocations ou d’accéder aux centres d’examen.

Risque d’interdiction de candidature pour les sessions futures.

L’ONEC appelle l’ensemble des candidats (libres et scolarisés) à vérifier de toute urgence leurs informations (nom, prénom, date de naissance, filière) sur les plateformes officielles :

En cas d’erreur sur le « nombre de participations », les candidats doivent se rapprocher immédiatement des directions de l’éducation de leur wilaya pour corriger leur dossier et s’acquitter des frais réels avant la clôture définitive des listes.