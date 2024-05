BAC et BEM 2024 : le seuil de cours unifié sera-t-il appliqué cette année ?

Le ministère de l’Éducation nationale a finalisé ses préparatifs pour les examens du Brevet d’Enseignement Moyen (BEM) et du Baccalauréat (BAC) en juin 2024. Afin de garantir l’égalité des chances pour tous les candidats, il a été ordonné aux directeurs d’éducation des différentes wilayas d’élaborer un rapport précis sur l’avancement des programmes scolaires, en mettant en place un “seuil de cours” unifié.

Une directive du 22 avril, portant le numéro 83, exige des directeurs des collèges et des lycées qu’ils renseignent le degré d’exécution des plans et progressions annuels pour l’année scolaire 2023/2024. Cette démarche permettra une planification adéquate des examens, le BEM étant prévu du 3 au 5 juin, et le BAC à partir du 9 juin sur cinq jours.

Les directeurs d’établissement doivent alors saisir ces informations dans un tableau numérique dédié à la “mise en œuvre des programmes éducatifs” sur la plateforme numérique du ministère. Ils doivent préciser la dernière leçon traitée par chaque enseignant dans chaque matière.

Les délais pour soumettre ces rapports étaient donc fixés au 30 avril pour les examens du BEM et du BAC. Les autres niveaux scolaires devaient compléter leurs rapports avant le 9 mai.

Application du seuil de cours et garanties d’équité

Le ministère insiste sur l’importance de cette mesure pour garantir une évaluation juste et équitable, s’assurant que les questions d’examen correspondent aux leçons étudiées en classe et reflètent le programme annuel officiel.

Le “seuil de cours” permettra à chaque candidat de répondre à des questions conformes au contenu effectivement enseigné.

Ainsi, pour assurer la validité des sujets d’examen, un groupe de travail composé de 131 membres a rejoint le bureau national des examens et des concours à Alger, où ils révisent les sujets plusieurs fois pour éliminer toute erreur.

Ils s’appuient donc sur les rapports d’avancement des cours fournis par chaque établissement et imprimeront les sujets exclusivement dans ce bureau.

Ce processus de planification minutieuse illustre l’engagement du ministère à garantir l’équité et la transparence dans les examens nationaux. Le seuil unifié garantit un environnement équitable, assurant que chaque élève bénéficie des mêmes opportunités et que ses performances soient évaluées de manière juste et basée sur le programme éducatif couvert en classe.